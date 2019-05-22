百威英博涉嫌不当竞争被罚2亿欧元
5月15日，记者获悉，据欧盟委员会消息，全球最大的啤酒制造商百威英博因滥用其在比利时啤酒市场的主导地位，阻碍从荷兰进口更便宜的Jupiler啤酒到比利时而被处罚。随后，北京商报记者尝试就此问题向百威英博方面了解情况，截至发稿之时，尚未取得联系。
据了解，百威英博在比利时最受欢迎的啤酒品牌就是Jupiler啤酒，销量约占比利时啤酒市场总销量的40%。此外，百威英博还在包括荷兰和法国在内的其他欧盟成员国销售Jupiler啤酒。随着竞争的加剧，百威英博开始在荷兰向零售商和批发商销售Jupiler啤酒时，价格低于比利时。而这一行为违反了欧盟委员会的反垄断政策。因此，在2009年2月9日至2016年10月31日期间，欧盟委员会以违反欧盟竞争规则的罪名对百威英博进行了2亿欧元左右的罚款。
另外，欧盟委员会还表示，虽然根据欧盟反垄断规定，占据市场主导地位并不违法。但占据主导地位的公司有一种特殊责任，都不能也不应该通过限制竞争来滥用其市场权力，无论是在占据主导地位的市场，还是在其他不同的市场上。
此外，委员会方面还指出，近年来，百威英博通过多种方式逐渐实现反垄断，如取消了荷兰商标上强制性信息的法语翻译，加大在比利时销售的难度。还进一步限制向荷兰批发商销售啤酒，以限制这些产品进入比利时。
另据了解，百威英博发布声明表示，目前已与欧盟委员会达成和解。未来五年，百威英博将在比利时、法国和荷兰为其产品的包装提供法语和荷兰语的强制性食品信息。达成和解后，百威英博获得15%的罚款减免。（记者 刘一博 许伟）
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