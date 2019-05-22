老字号品牌保护已成为北京的重点工作，但市场上却仍然存在着靠打擦边球试图和老字号品牌产生联系贩卖情怀的现象。5月21日，北京华天饮食集团公司旗下的老字号餐饮品牌二友居在其西四门店举办了二友居98周年店庆活动，北京商报记者注意到，二友居从上世纪60年代末到2001年期间曾以“西四包子铺”这一名称开店，但这一名称与当下已经成为网红包子店的“西四包子铺”并非同一店铺。

新老“西四包子铺”

说起“西四包子铺”很多消费者并不陌生，尤其是从去年开始经过多轮营销、推广，俨然已成为时下的“网红”包子铺，但北京华天相关负责人却告诉北京商报记者，二友居的“西四包子铺”和现在的网红“西四包子铺”并没有任何关系，但网红“西四包子铺”却“盗用了”二友居的品牌历史和故事，并用这种打擦边球的方式迷惑误导消费者，让消费者认为网红“西四包子铺”就是曾经的二友居“西四包子铺”。

5月21日，北京商报记者在二友居98周年活动现场注意到，在介绍华天二友居肉饼的品牌历史过程中，“西四包子铺”这个名称多次出现。另外，店内挂有关于“西四包子铺”的更名历程。二友居创始于1921年，由宫廷御厨常二友创办，取名“二友居”。上世纪60年代末二友居曾更名为“西四包子铺”，归属西城区饮食公司（北京华天饮食集团公司前身），直至2001年因各种因素“西四包子铺”暂停营业。到2015年，北京华天饮食集团公司恢复“二友居”品牌的使用，到现在华天二友居肉饼已经在北京拥有11家门店。

网红截和？

北京商报记者通过大众点评检索发现，标为西城区小吃快餐热门榜第一名的正是这家网红“西四包子铺”（西城区总店），有不少网友在该店留言区表示“终于打卡网红包子铺”、“儿时的味道”等。

北京商报记者前往网红“西四包子铺”西城区总店展开进一步调查。在店内，记者看到，中午11时窗口前已经排了很长的队伍，大部分前来购买的消费客群是中老年消费者以及周围居民。

值得注意的是，在门店内挂有该品牌的发展故事，大致讲述了西四包子铺开业于明末清初，后因历史原因门店关闭。西四包子铺（西城区总店）相关负责人告诉北京商报记者，该门店属于东方名邸酒店管理（北京）有限公司，于2018年开业，对于该门店是否是以前的老字号品牌表示肯定：“包子都是原来的老师傅制作的。”

为此北京商报记者致电西四包子铺所属的东方名邸酒店管理（北京）有限公司在工商信息网站上留下的联系方式，但截至记者发稿时，电话也未能接通。

不过，据知情人士透露，西四包子铺（西城区总店）原来挂的是华天旗下二友居的品牌故事，后期由于被投诉更改了品牌故事。另外，北京商报记者查阅到，之前媒体上所宣传的西四包子铺西城区总店是以“二友居”的品牌故事为导向。

“西四包子铺”品牌究竟属于谁？北京商报记者通过工商信息系统了解到，目前与“西四包子铺”商标有联系的企业有3家，分别为北京华天饮食集团公司、东方名邸酒店管理（北京）有限公司及北京酱小六食品有限公司，而目前名为“西四包子铺”（西城区总店）的门店就属于东方名邸酒店管理（北京）有限公司。另外，以上3家企业目前都在对“西四包子铺”的商标进行申请，其中北京华天饮食集团公司的申请状态为申请收文，不过从时间来看，东方名邸酒店管理（北京）有限公司在2017年11月就已经申请该商标。

维权之艰

北京华天饮食集团公司相关负责人在接受北京商报记者采访时表示，目前北京华天饮食集团公司已经通过法律途径进行维权。华天饮食集团向记者提供了当年二友居更名为西四包子铺后的营业执照，该执照显示的企业名称为“北京市西城区饮食公司西四包子铺”，其中“北京市西城区饮食公司”为现在北京华天饮食集团公司前身，开业日期显示为“1956年”，发证时间为1986年。该负责人表示，这份营业执照也是证明华天二友居曾以“西四包子铺”名称经营过的重要依据。

抢注商标早已成为餐饮行业的常见现象，不少餐饮业内人士对此已然见怪不怪，但此次“西四包子铺”引发的争议与其他网红餐饮品牌被抢注的情况有一定差异。一位不愿具名的业内人士表示，从目前北京华天提供的证据看，网红“西四包子铺”很可能是利用二友居的老字号历史贩卖情怀，恶意竞争。这种做法确实让人无奈，但这一事件也折射出目前国内餐饮企业商标意识薄弱，尤其是老字号品牌知识产权维护难度大、维护力度不够等问题，类似“西四包子铺”这样的事件对于老字号品牌的发展十分不利，商标先行应当成为所有餐饮企业尤其是老字号餐饮企业最该重视的问题。

上述业内人士同时表示，老字号餐饮品牌维权其实难度很大，因为很多老字号餐饮品牌的发展历史很长，这一过程中国内市场环境不断发生变化，在之前国家没有建立起如今的知识产权保护体系，因此很多老字号品牌都忽视了商标等知识产权的保护，导致后期被侵权的情况很多，加大了老字号餐饮品牌的维权难度。

据了解，为了更好地保护和发展老字号品牌，政府层面也下了越来越大的力度，去年12月北京市人民政府办公厅印发《关于推动北京老字号传承发展的意见》的通知中称，要在牢牢把握首都市场战略定位的前提下，以传承工匠精神和弘扬传统文化为核心，以品牌保护和改革创新为抓手，来优化老字号的发展环境，并提出了包括品牌保护工程在内的五大工程，加大品牌保护力度。

真假“西四包子铺”发展大事记

上世纪60年代末-2001年

二友居曾以“西四包子铺”这一名称开店

2001年

西四包子铺暂停营业

2015年

北京华天饮食集团公司恢复“二友居”品牌的使用

2018年

网红西四包子铺开业（记者 郭诗卉 郭缤璐）