全国化妆品安全科普宣传周举办
人民网北京5月20日电 （记者林丽鹂）首届全国化妆品安全科普宣传周5月20日在京启动，主题为“安全用妆，点靓生活”。
目前我国是全球第二大化妆品市场，化妆品安全成为民生关注新热点。在启动仪式上，国家药品监督管理局新闻中心公布的《全国化妆品安全知识公众认知、行为与需求专项调查报告》显示，公众普遍重视化妆品安全，81.7%的受访者认为化妆品安全非常重要或比较重要，仅有0.4%的受访者认为化妆品安全很不重要。其中，公众最担心重金属超标问题，占比达到53.6%，同时，公众对化妆品添加激素、假冒化妆品、使用化妆品带来的过敏反应或者不良反应等也表现出担忧。
国家药品监督管理局党组成员、副局长颜江瑛说，守护公众化妆品使用安全，监管手段要创新，要充分运用信息化技术，逐步将化妆品注册备案、生产经营、监督抽检等监管信息有机整合，构建社会各界参与渠道和平台，共同织就一张无时不有、无处不在的监管网。还要做好科普宣传工作，引导公众更好监督化妆品行业发展。
2019年全国化妆品安全科普宣传周活动由国家药监局主办。
《 人民日报 》（ 2019年05月22日 10 版）
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