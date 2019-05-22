18.5元/公斤 北京猪肉国内价格最低

根据农业农村部信息中心昨天发布的4月份全国16省市猪肉价格指数显示，上个月我国瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数月平均值为每公斤20.19元，较3月份上涨3.5%，较去年4月份大幅上涨46.1%。其中，上月北京的猪肉价格为每公斤18.5元，是16个监测省市中价格最低的。

上月猪肉出厂价格震荡上行

监测数据显示，上月我国瘦肉型白条猪肉出厂价格震荡上行，呈现“涨—跌—涨”的V字形走势。分时段来看，月初养殖户和规模养殖场对后市看涨预期较强，普遍压栏惜售，致使生猪供应不足、生猪价格反弹，支撑猪肉价格上涨。

随着生猪出栏体重提升，肥猪供应增多，加之月中旬气温升高，下游市场消费需求减少，带动生猪、猪肉价格下跌；月末局部地区受五一节利好提振，需求提量，猪肉价格再次上涨。

四川猪肉每公斤22.22元

从16个省市看，上月猪肉月均价最高的5省依次为四川、福建、湖南、山东、河北，猪肉月均价分别为每公斤22.22元、21.44元、20.99元、20.64元、20.57元，较3月份分别上涨5.7%、3.5%、4.7%、3.4%、5.2%，较去年4月份则分别上涨49.5%、50.4%、39.3%、52.8%、54.2%。这意味着在16个监测省市中，有3个城市的猪肉同比涨幅已经超过50%。而猪肉月均价相对较低的5省市依次为北京、吉林、广东、湖北、河南，猪肉月均价分别为每公斤18.50元、18.84元、18.87元、19.17元、19.37元，较去年4月份则分别涨40.5%、42.5%、38.0%、43.1%、44.5%。这显示出在16个监测省市中，已经有3个城市的猪肉价格开始出现环比下降。

北青报记者注意到，北京4月份的猪肉价格也呈现出震荡走高的趋势，其中月前期价格为全月低点，为每公斤18.29元；此后价格则震荡上行，月末达到全月高点，为每公斤18.97元。

文/本报记者 张钦