医生举报自己“吃回扣”勇气可嘉

“虽然现在取消了药品加成，但在医院里，医生开药拿回扣的现象却并没有消失。”日前，海南万宁市和乐中心卫生院医生华生（化名）向媒体反映，包括他自己在内，该院很多医生存在收受药商回扣的情况，卫生院管理层却对这种情况视而不见，甚至有可能也参与其中。（5月21日《海南特区报》）

据悉，该卫生院相关负责人表示，未听说有医生拿回扣的情况，也并未听说有医生私自与药商接触。目前，万宁市卫健委已成立调查组介入调查。尽管调查结果还需要等待，但该医生主动举报自己“吃回扣”，超出了很多人的想象，就目前表现来说，其勇气可嘉。

这一举报，有关部门介入调查后，至少能让我们看到在取消药品加成的背景下，还有没有医生吃回扣。此前，一种观点认为，取消药品加成、实行医药分开将有效遏制医生吃回扣，原因是取消药品加成破除了“以药养医”，切断了药品销售和医院之间的利益关系。2017年，全国所有公立医院全部取消药品加成，有关医生吃回扣的公开报道也大幅减少，这也说明取消药品加成有遏制“回扣”之效果。

但另一观点认为，取消药品加成与医生吃回扣没有关联，理由是医生有处方权，医生与药企间隐蔽的利益输送链条很难斩断。

近年来，为整治医生吃回扣，有关方面采取多种积极措施：其一，国家有关部门三令五申严禁医生收取药品回扣；其二，对于被曝光的个案进行严肃查处；其三，地方也采取多种长效措施，有的制定《医疗卫生人员廉洁从业若干规定(暂行)》，有的公布举报电话等。

上述医生举报自己“吃回扣”，尽管还有待调查确认，但从现有信息看，医生吃回扣有可能存在。一般情况下，医生不会举报自己吃回扣，因为这有损医德，或将面临被处罚甚至丢“饭碗”的风险。而且，该医生还反映很多医生同事也“吃回扣”，必然得罪同事。

也就是说，这一举报风险极大，代价不小。从常理上来推测，如果该医生没有十足的勇气和证据，是不会走这一步的。再从证据来看，该医生提供的回扣清单上不仅有他本人的名字，还有药品名称、数量、回扣金额等信息，似乎不是故意捏造，有一定的说服力。

不管有关部门最终调查结果如何，笔者都要向这位有勇气自我举报的医生表达敬意，因为其是冒着很大风险公开举报，这一举报有利于净化行医环境，还将印证取消药品加成能否遏制“回扣”。更重要的是，若医生吃回扣属实，说明药品采购、医院管理问题不少。

该医生举报显示，“回扣按药物金额10%-15%给医生”，这意味着药品集中采购价格至少虚高了10%-15%，最后装进了医生的口袋，而患者和医保基金则为药价虚高买单。如果一家卫生院很多医生都存在收受药商回扣的情况，这是一种集体腐败，暴露医院管理无方。

2017年12月底,有关部门联合发布《医药代表登记备案管理办法(试行)(征求意见稿)》, 明确了医药代表不得承担药品销售任务……此举被认为是减少医生吃回扣的良策之一，但至今没有正式出台。另外，还需要完善哪些监管机制和改革措施，也值得公开探讨。

希望有关方面高度关注上述医生举报自己“吃回扣”事件，根据调查结果，在全行业开展整治医生吃回扣专项行动，以规范医生行医行为，提高医生医德，并改革药品集中采购机制等。