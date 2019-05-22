加强青少年控烟不妨拿王源“开刀”
张立美
王源被曝5月20日在餐厅聚餐时抽烟，引发大量关注。21日，北京市卫生和计划生育监督所在官微上表示，正在进行核实调查，如属实将依法处罚。下午，王源致歉。北京市控烟协会表态称，公众人物应承担社会责任。（相关报道见A14版）
虽然王源已经是成年人，抽烟是他个人的自由和选择，伤害到的是他个人身体健康，外人无权干涉，但从法律角度说，不管是谁，在作为公共场所的餐厅里抽烟，让他人吸二手烟，影响别人的身体健康，这属于违规行为，需要承担相应的法律责任。根据《北京市控制吸烟条例》规定，“公共场所、工作场所的室内区域以及公共交通工具内禁止吸烟”，“个人应当遵守法律法规的规定，不得在禁止吸烟场所和排队等候队伍中吸烟”。个人违反规定，“在禁止吸烟场所或者排队等候队伍中吸烟的，由市或者区、县卫生计生行政部门责令改正，可以处50元罚款；拒不改正的，处200元罚款”。
另一方面，餐馆经营者劝阻消费者抽烟是基本责任，放任顾客在餐馆内抽烟，没有尽到权责责任，同样属于违规行为，需要承担法律责任。因为《北京市控制吸烟条例》明确规定，禁止吸烟场所的经营者、管理者负有“在禁止吸烟场所设置明显的禁止吸烟标志和举报投诉电话号码标识”、“不得在禁止吸烟场所提供烟具和附有烟草广告的物品”、“对在禁止吸烟场所内的吸烟者予以劝阻，对不听劝阻的要求其离开；对不听劝阻且不离开的，向卫生计生行政部门投诉举报”等责任。禁止吸烟场所的经营者、管理者违反规定，没有尽到劝阻吸烟责任的，“由市或者区、县卫生计生行政部门处5000元以上1万元以下罚款”。
再者，王源作为公众人物，是拥有一大批青少年粉丝的明星，在公共场所抽烟，这就违反了社会公德。王源在餐馆抽烟，损害个人公众形象，他的阳光乖巧人设坍塌不是重点，关键是他给广大未成年粉丝做了一个极坏的示范，极有可能误导未成年粉丝模仿他抽烟，当起小烟民，从而走上抽烟的不归路。尤其是我们要知道，王源本人早年曾接受记者采访时表示，“吸烟不好”，而现在王源才刚刚成年不久，就选择在公共场所抽烟，直接打脸未成年时的自己。换言之，王源在餐馆公开抽烟，对未成年粉丝的误导影响可能会更大，让一些未成年粉丝误认为抽烟是一种时髦、时尚行为，很酷、很帅。
事实上，王源抽烟凸显了青少年控烟之路任重道远，因为还有很多未成年或者刚刚成年的青少年像王源一样，正在吸烟，只不过由于他们不是公众人物，没有人会关注他们有没有偷偷吸烟。因此，保护青少年和国民身体健康，加强控烟，强化青少年控烟，不妨拿王源“开刀”，让这个负面典型警示广大青少年，也警示广大禁烟场所的经营者、管理者以及学校、家长吸取教训，负起劝阻吸烟的责任。
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