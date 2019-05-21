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《气血精神辨证理论与临床应用》新书发布会在京举行

2019年05月21日18:01 来源：人民网-人民健康网

5月18日，《气血精神辨证理论与临床应用》新书发布会在京举行。

中华中医药学会师承继教部主任周艳杰、中国中医院科学院广安门医院副院长胡会元、全国名老中医药专家栗德林传承工作室栗德林、北京中医药薪火传承“3+3”工程宋福印基层老中医传承工作室宋福印、人民卫生出版社编审/高级策划编辑师陈东枢等出席了本次发布会。

《气血精神辨证理论与临床应用》由北京同仁堂中医医院副院长宋福印博士在深入挖掘、整理历代中医学家学术思想、理论基础上，通过长期的临床实践和思考之后，吸收借鉴现代科学技术研究成果，发挥中医宏观整体的演绎、思维优势，撰写而成，由人民卫生出版社出版。

据介绍，《气血精神辨证理论与临床应用》有以下几个特点：1.系统阐发前贤理论，首创气血精神辨证理论；2.丰富了中医病因学内容；3.补充、发展了奇恒之腑辨证体系；4.充实、完善了精病辨证体系；5.弘扬了神病辨证。（崔元苑）

(责编：聂丛笑、杨迪)


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