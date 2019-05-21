2019年5月21日，以“精准医疗扶贫，助力健康中国”为主题的“中关村精准医学基金会精准医疗扶贫研讨会”在北京举行。

本次研讨会主要围绕当前脱贫攻坚过程中，因病致贫、因病返贫问现象、精准医疗扶贫的社会意义、宣传、慈善捐赠活动等话题进行了深入探讨、交流。

据介绍，精准医疗扶贫专项基金由北京壹康国际中医研究院有限公司与中关村精准医学基金会联合发起设立。精准医疗扶贫专项基金旨在利用北京壹康国际中医研究有限公司的捐赠对贫困地区的“建档立卡贫困户”以及该公司的产品客户进行有效扶贫帮扶，从而有效防止因病返贫因病致贫现象。不断提升广大帮扶对象的获得感与幸福感。

中关村精准医学基金会精准医疗扶贫专项基金管理委员会于2019年1月在北京成立，该基金会意在全国范围内推行精准医疗扶贫，力争达到全民参与。

会议中，精准医疗扶贫基金与世界华人联合总会、千亿企业联盟、孝德之家签订了战略捐赠协议，为能够长久稳定的持续发展提供了有效支持。

该基金秉承着“推动精准医疗扶贫，助力建设健康中国”的发展理念，为决胜全面建成小康社会，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

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