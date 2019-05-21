用“最严”让国人食品更安全

食品安全不仅关乎民众的权利获得，也关系到国家治理体系和治理能力现代化的问题，拿出百倍的精神，实施最严厉的监管，方能保障老百姓“舌尖上的安全”。

5月20日晚，新华社受权发布《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》。《意见》指出，必须深化改革创新，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，进一步加强食品安全工作，确保人民群众“舌尖上的安全”。

“民以食为天”。近年来，尽管我国食品安全形势不断好转，重大食品安全风险得到控制，但是，仍存在不少困难和挑战。从生产环节看，微生物和重金属污染、农药兽药残留超标、添加剂使用不规范、制假售假等问题时有发生，一些生产经营者未能履行食品安全主体责任；从监管层面看，一些地方及相关部门也存在责任落实不到位的情形。

《意见》一连提出了四个“最严”：最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责。这基本涵盖了食品从生产、监管到处罚、问责的全链条。有理由相信，经由这“四个最严”，必将编织起一张细密的治理网络，降低食品风险，让食品更安全、更健康。

当然，既然意见明确要求“最严”，也表明之前的治理仍有待进一步加强。以“最严谨的标准”而言，《意见》提出加快制修订标准、创新标准工作机制、强化标准实施等几方面内容。这一方面表明，现有食品标准存在不少缺失，如食品添加剂、食品相关产品等标准，亟待完善；另一方面，有的标准也缺乏执行刚性，难以真正成为“安全阀”，一些企业和地方政府缺乏对标准的敬畏，这也导致食品安全从生产环节就开始出现随机性。

同样，在“最严格的监管”方面，《意见》更强调源头监管、常态监管、过程监管，监管覆盖生产、流通、制作等各个环节，要建立完备的追溯记录，能够实现可追溯。这些规定，都有着极强的针对性。

此外，此次意见也更强调事后的处罚与责任追究，立足于依法惩处食安犯罪，并强化对各级各部门的问责。这实际上是在构筑一种指向清晰的倒逼机制。通过“处罚到人”“问责到人”的精准追究，倒逼经营者、监管者等各负其责，齐抓共管，共同维护老百姓的食品安全。这也有助于终结以往食品安全事件中存在的责任不清、法不责众等混乱情形。

除了公众熟知的“鼓励社会监督”“有序开展食品安全舆论监督”等规定之外，《意见》还特别强调了要推进“互联网+食品”监管，通过推进大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等技术在食品安全监管领域的应用，实施智慧监管。事实上，技术的进步往往会带来革命性的变化，并从根本上解决此前认为很困难的事情。比如大数据就可以实现食品生产、流通、消费各个环节的数据收集与分析，并给出监管建议。

当然，食品安全牵涉甚广，特别是在中国食品生产企业“多、散、小”的情形下，完全实施无缝隙监管，确实存在一定的困难。但这并不意味着可以放松监管。

必须明确，食品安全不仅关乎民众的权利获得，也关系到国家治理体系和治理能力现代化的问题，拿出百倍的精神，实施最严厉的监管，方能保障老百姓“舌尖上的安全”。