成都建设完善全球生物医药供应链

日前，产自爱尔兰的医疗产品，通过蓉欧快铁，渡过英吉利海峡来到荷兰，再一路横穿欧洲、中亚，进入中国阿拉山口，经过21天行程，跨国医药企业艾尔建首批货值超过1亿元的医疗产品在成都通关。这是跨国企业首次选择在成都通关，也是中国西部首个医疗产品通关案例，标志着成都建设的全球生物医药供应链服务中心已具备服务全球能力。

艾尔建全球副总裁、中国区总裁王炜表示，“在成都通关首单医疗产品，主要原因是成都在交通上辐射西南部，市场覆盖范围广”。艾尔建于2009年进入中国，并于2018年将艾尔建中国创新中心落户成都高新区。

近年来，成都积极参与“一带一路”建设，利用区位优势，以跨国企业需求为导向，着力打造面向全球的制造型企业配送枢纽和泛亚全球区域分销企业配送枢纽。成都市高度重视跨国企业供应链建设和发展，提出“要以供应链思维谋划国际物流配送体系建设”。

成都全球生物医药供应链服务中心，正是成都立足全球打造的医药供应链枢纽，也是其构建生物产业生态圈的重要组成部分。成都将依托天府国际生物城等生物医药产业功能区，以生物医药供应链服务中心为平台，集“通关、贸易、金融、物流、中介”等五大功能于一体，打造国内第一个聚焦生物医药产业“管家式”全链条服务体系。

在生物医药供应链专家、上海浦东新区张江平台经济研究院院长陈炜看来，成都生物医药产业发展基础良好，有着全球供应链现实需求，生物医药供应链对于生物医药产业发展有着极深的战略意义，“成都可以吸引药企供应中心和第三方供应链服务平台集聚成都，体现成都在‘一带一路’桥头堡功能上的战略地位”。

“给我印象最深刻的是成都高新区、海关、药监等对本次通关项目高度重视。”在谈到对此次通关活动的印象时，中国医药集团相关负责人表示，他对项目中高效、安全的物流方式和清关流程感到惊喜。

“海关对进出境生物材料检疫监管、医疗器械检验监管、生物医药产品通关监管等职能与生物医药产业外向型经济发展紧密相关，是生物医药全球供应链建设的关键环节之一。”成都海关相关负责人介绍，海关将优化研发生产用进出境生物材料检疫审批流程，压缩审批时限，扩大生物材料及生物医药产品检疫准入，支持四川制造疫苗、血液制品等开拓“一带一路”相关地区的广阔市场。

“依托供应链建设，未来还将着力打造一个生物医药产业生态圈。”成都天府国际生物城相关负责人介绍说，目前，成都天府国际生物城已出台成都市首个产业功能区（生态圈）专项政策，并大力实施“引龙育兽孵金蛋”计划，强化生物产业引优育强，延长产业链条。截至目前，成都天府国际生物城已累计招引总投资65亿元的绿叶集团生命科学产业园、10亿元的美国诺峰药业国际制剂生产基地、5亿元的纳米维景CT探测器及整机研发生产基地、诺贝尔奖得主科恩伯格教授领衔的创新大分子药物研究所等项目113个，总投资超过1000亿元。