喘息服务让居家养老“喘口气”

吃完午饭，在回廊里散散步，87岁的韩静洋老人心情不错。“村里买单，让我在高碑店卫生院住上半个月。平时孩子们常年照顾我，现在终于能喘口气儿、解解压了。”韩静洋说。

今年4月，朝阳区高碑店村试点喘息服务，为80岁以上高龄老人提供为期半个月的托养照护，减轻其家属的压力。作为养老服务体系中的一部分，喘息服务起源于上世纪70年代的美国，如今已在不少发达国家推广，但在我国还是个新鲜事儿。

在高碑店村，80岁以上老人总共有200多名，他们大多数都青睐居家养老。“就拿我来说吧，身体没什么大毛病，去养老院不值当，所以就常年和大女儿一起生活。”韩静洋说，女儿孝顺，总是寸步不离陪伴身边。“她今年59岁，已经退休了。因为要照顾我，所以不能像别人一样到处旅游。”

对于失去自理能力的老人及家属来说，喘息服务显得更为迫切。常年照顾老人的家属普遍没有自由时间，甚至有时力不从心、筋疲力尽，就连去医院看病也得找亲戚来替替班。一位家属对记者说，日复一日的生活有时让她感到压抑，一直希望能把老人暂时托管在养老机构，哪怕三五天也行。没想到，这个梦想居然就在今年实现了。“半个月时间不长，但足够让我缓口气儿了。”

喘息服务，把老人们安置得妥妥帖帖，更让家属们拥有了难得的假期。不久前，韩静洋成为高碑店村首批享受到喘息服务的老年人，同时入住的还有她的老朋友——张绪萍、李鸿福夫妇。（记者 朱松梅）