如果挽回后还是想放弃怎么办

李青你好：

我是一个36岁的离婚女性，有一个女儿没有判给我，已经上初中了。我个人的工作比较稳定也比较舒服，年入20万（还会稳步增长）；外貌和身材，满分10分我给自己打7分。

可能对自己太过自信，离婚这9年，我一直没遇到合适的。这期间遇到过的大部分男人，无论条件如何，感觉都是想找个帮忙带孩子做家务的。

兜兜转转到35岁，身边亲友都替我着急。我自己说不急是假的。今年过年后，同事介绍了一位男的，比我大11岁，是公司副总，离异有十多年了，没孩子，问我是否想见。我想了想，说见吧，也算给自己个机会。

实际见面后，还是很失望的。年近50的男人，暮气沉沉，外表最多5分。基本上看到他的时候，我内心就拒绝了。

可随着交谈，我觉得事业成功的男人还是有不少优点的。再说两个人都有自己的事业，有不错的收入。他也不是那种很闷的男人，很会安排自己的时间。看电影，慢跑，偶尔出去旅行，和我的爱好也契合。

交往了三个月时间，基本每天见面，我一直在发现他的优点。而他对我呢，应该是从初见的时候就很满意的。

就在我们要谈婚论嫁的时候，我开始慢慢发现一些问题。首先他太注重养生。吃个快餐或者烧烤都不被允许，碳酸饮料和宵夜是洪水猛兽。作为一个80后，我还挺爱这些的。其次他太完美主义，典型的处女座。东西放到哪里挪动一厘米都不行。之前他不是如介绍人所说离过一次婚，而是离过两次婚。离婚都是他提的，都是因为一些小事他就无法容忍了。我自认不够完美，似乎很难达到他的标准。他再三保证会包容这些，可这些保证有点无力。

这一切的一切让我从笃定到犹豫。我很怕人家说我是为了他的条件才答应的。毕竟他的外形、年龄和我不配。他提了结婚，我说相处一年再说。他很生气，觉得我是嫌弃他，还说我从一开始就没有看上他，只是耍他，盛怒之下他提出了分手。

虽然我犹豫，但也没想到要和他分手，毕竟他还是有很多优点的，错失了他，以后会不会更难找？这样的感情，我要不要去挽回？挽回后最终还是想放弃又怎么办？

叶子

叶子：

你好。

看得出你是一个头脑清晰条理分明的女人，对方的优点缺点被你罗列得清清楚楚，还给你和他的外形打了分，让人一目了然。你其实并不需要别人的意见，你有自己的决断，如今让你挫败的，是你对结果失去了掌控，你还没有做出最终判决，对方已经先行对你进行了宣判。

这是你不能容忍的，你想去挽回，更多的是想拿回主动权，即使挽回后还是想放弃，那也是你要放弃，而不是被对方放弃，这两者的性质是不一样的。

很明显你碰到了一个强劲的对手，完美主义者都是控制狂，不把一切抓在手里，如何能按照自己的心愿塑造事物？你的相亲对象就是如此，他甚至比你更决绝，一旦发现对方达不到自己的要求可以马上将其踢出局，对他前两任妻子毫不留情，对你也绝不手软。

你掂量一下，你狠得过他吗？

你的优势是你高出他两分的外形，但男人的魅力值里，外表从来不是最重要的部分，在你描述的他的优点里，除了有不错的收入，我还真看不出来有什么其他很出色的地方。

你的叙述中，涉及到收入的地方都有着重的强调。潜意识里，你对经济上的看重超乎你自己意识到的程度。我是不是可以这样理解，你最放不下这个男人的，是他的身份。你怕别人以为你是看重他的条件，你的怕不是担心，是心虚。

你说，不用担心物质，更多的交流在精神层面。这是你想要的生活状态，以你自己20万的年薪，这种不用担心物质的精神生活，你也是可以达到的，不需要靠某个男人来加成。

你需要的不是一个金领男人，你需要安全感，而安全感，只能来自于自己，别人是没法带给你的。

持谨慎态度寻找过后半辈子的人，这种态度是对的，但谨慎之外，最好还能加上自信，不是那种以我的条件一定能找到优秀对象的自信，而是那种就算是我一个人也能好好过日子的自信，有了这个信心，你才会有真正的淡定，你在寻找的过程中才能保持清醒和理性，不用因为担心错失了什么，担心找不到怎么办而勉强自己。

至于，要不要去挽回，你自己说了算。

李青