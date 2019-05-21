国家老年医学中心、北京医院疼痛科副主任医师 程 玮

年纪大了，疼痛纠缠着许多老人，严重影响生活质量。哪些情况会给老人带来疼痛困扰？

带状疱疹。当老人免疫功能低下，如受凉、感冒及精神压力过大时，可能出现带状疱疹。20%~40%老年患者疼痛不会随皮肤水疱痊愈而消失，可能迁延数年。急性期疼痛如没得到很好控制，超过1个月就会演变为复杂而顽固的后遗神经痛。

三叉神经痛。它被称为“疼痛之王”，是发生在面部三叉神经分布区域内的剧烈疼痛，感觉如放电、针刺或刀割。发病年龄多在40岁以后，老年人中常见，女多于男。患者说话、刷牙或微风拂面时都可能导致剧烈阵痛，历时数秒或数分钟，呈周期性发作。

骨质疏松痛。老年人群中很常见。原发性骨质疏松症以腰背痛多见，占疼痛患者中的70%~80%。疼痛沿脊柱向两侧扩散，仰卧或坐位时减轻，直立后伸或久站、久坐时疼痛加剧。日间疼痛轻，夜间和清晨醒来时加重，弯腰、运动、咳嗽、大便用力时加重。

痛性糖尿病周围神经病变。临床表现早期以感觉障碍为主，呈对称性疼痛和感觉异常，下肢症状较上肢多见。患者有麻木、蚁走、虫爬、发热、针刺、触电样感觉，往往从远端脚趾上行可达膝上。病情昼轻夜重，周围神经病变以双侧、对称性者多见。

恶性肿瘤疼痛。这类疼痛大致分为两种：一种为局部性，可定位；另一种则为弥漫性，部位不清。恶性肿瘤疼痛表现有胀痛、刺痛、酸痛、绞痛、隐痛、坠痛、撕裂痛等，程度差异较大。有时，单纯口服止痛药物很难满足患者的要求，也可进行微创手术选择性神经毁损或放镇痛泵。

骨折或做过其他手术。骨折或手术后，伤口部位的皮肤和皮下组织会形成一些疤痕，其组织内的神经纤维对外界气候变化非常敏感，容易形成疼痛。▲