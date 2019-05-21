受访专家：广东省中医院急诊科主任、主任医师 丁邦晗

遇到突发情况需急救，拨打“120”电话是常识。但是慌乱之下，很多人不知道如何跟接线员说明情况，难以提供有效信息。广东省中医院急诊科主任、主任医师丁邦晗告诉《生命时报》记者，拨打“120”需要注意一些事项：

1.提供明确的信息。在拨打急救电话时要明确以下信息：需要急救的人数、病人所在的具体位置（要具体到街道、门牌号、楼层及具体房号）、病人的基本情况（年龄、性别、大致病史等）以及病情或伤情程度。这几点信息一定要尽可能真实且明确地告知接线员，以便安排救护车的数量及出车人员。

2.语言要简洁，保持头脑清醒与冷静。在家人或朋友需要急救时，人们往往紧张或悲伤。与急救人员通话时要尽量保持冷静、清醒，说话尽可能简洁明了。实际案例中，常有一些人拨打“120”后，说话条理不清，通话时间较长，不仅耽误急救，也占用急救资源。

3.留下有效的联系电话，保持电话通畅。一定要给救护人员留下有效的联系方式，如果用座机拨打，要有人留守，保证电话随时有人接听；手机不要静音，电量要充足，以便急救人员联系。联系人最好在救护车到达后接应，将救护人员领到病患所在地。

4.不要拿“120”开玩笑。丁邦晗说，如今人们素质都有所提高，但也存在一些没有必要的急救电话。如老人搬不动重物就打电话说自己生病了，让救护人员帮其搬东西；还有人因为慢性病要到医院去就诊，打不到车，就呼叫救护车。这类情况虽然只是偶有发生，但会影响真正需要急救的病患。

另外，遇到突发事件，有些人分辨不了是否需要急救。对此，丁邦晗建议，拨打“120”要把握三个关键词：紧急、突发、不适合自行急诊就医。紧急主要是指造成伤亡的意外事故发生，如交通事故、火灾伤员等；突发是指急性病症的突发，如家人突然意识不清，出现肢体障碍、各种疼痛、生命体征（呼吸、体温、脉搏、血压）发生改变，以及急性胸痛等症状；不适合自行急诊就医，这类情况比较难鉴别，如果患者感觉行动会加重病情，是可以拨打“120”的。丁邦晗还提醒，所有急性病或慢性病急性加重，首选的就诊科室是急诊科，急诊科医护人员能更早识别危重症。(记者 张筱悦)