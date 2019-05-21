有利于提升注意力、记忆力、执行力、生活能力
热爱运动，孩子才有出息
曹励芝
中南大学湘雅医院儿科主任医师 曹励芝
体育锻炼不仅能增强孩子的体质，更能在注意力、记忆力、执行力、生活能力上给他们带来贯穿一生的益处，家长们一定要重视，并努力培养孩子热爱运动。
第一，提升注意力和记忆力。对14岁以前的孩子，运动能提高他们的注意力和记忆力，这两者非常有助于学习能力的提升。有研究发现，中等强度的体育锻炼对儿童注意力具有显著的促进作用，尤其是乒乓球和排球运动。
第二，提高执行力。参与40分钟体育运动对儿童执行功能改善效果最好。执行力在孩子的成长过程中易被父母忽视。执行力是一种高级认知功能，是大脑在完成复杂任务吋，控制和调节各类资源的过程。满1岁的孩子就有执行功能，12岁左右接近于成人。执行功能不仅对儿童大脑发育起着关键作用，而且对情绪也有重要影响。小学时期是儿童大脑发育的快速阶段，也是发展执行力的关键期。研究发现，体育锻炼能显著提高儿童执行力，原因是孩子在运动过程中能学会控制自己的行为。
第三，养成一生受益的运动习惯。运动不仅是活动身体，还能让孩子建立良性的身心联系。有着良好运动习惯和知识的孩子，在未来漫长的人生中更能照顾好自己，树立积极生活态度。
在锻炼方式上，建议低龄孩子选择对人体要求较为均衡的项目，如游泳、柔道等，打好全方位身体素质基础。到了青少年时期，可选择精细动作的运动，如乒乓球、羽毛球、篮球等。这些项目能增强少年的体质，让思维敏捷，锻炼耐力和爆发力，刺激骨骼，促进长高，预防近视。因此，家长应该重视孩子的体育锻炼，努力培养他们的运动兴趣。不过，最好让孩子在专业教师陪同下锻炼，以免受伤。
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