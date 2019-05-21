善于自嘲的人幸福感强
宁菁菁
在人际交往中，有些人会选择用嘲讽的方式诠释自我、表达感受。西班牙格拉纳达大学一项新研究表明，适度自嘲可以获得更高水平的幸福感。
心理学家将幽默分为四个类型——亲和型幽默（讲笑话）、攻击型幽默（讽刺、吐槽）、自我强化型幽默（自嘲）、自我打击型幽默（自贬）。研究小组招募1068名18~65岁志愿者，采用西班牙语式的幽默风格问卷，对他们进行了5项心理测量。通过测试，研究人员分析了性格特征、幽默方式、愤怒管理及幸福感水平之间的关联性。结果表明，相较于其他三种幽默方式，自我强化型幽默感多的人，能够更有效地抑制和管理愤怒；惯用攻击型幽默者因自我优越感强，或对他人有憎恶意识，从而日常生活中发泄愤怒的倾向最高。
研究人员指出，自嘲式的幽默方式与攻击型幽默有所不同，不仅不会伤害他人，有助得到认可，还可隐藏愤怒反应，在不表现出怒气的同时，慢慢对其加以抑制和化解。适度运用自嘲式幽默可以提升幸福感，对心理健康有益。▲
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