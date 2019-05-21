很多人认为，鼻子不灵不是什么大毛病，但美国密歇根州立大学的一项新研究却表明，嗅觉灵敏可能助你长寿。

研究人员在为期13年的追踪调查中，对2289名71~82岁、没有健康问题的参试者进行了研究。研究人员首先让参试者辨别12种常见气味，根据他们所能辨别出的气味数量进行0~12的评分。结果发现，在随后的研究期内，排除了性别、种族和生活方式等因素，与嗅觉测试中得分较高的老人相比，那些“鼻子不好使”的参试者10年内死亡率高出46%；10年后死亡率高出62％。

研究人员表示，丧失嗅觉可能是健康状况恶化的早期迹象，预示着身体和精神开始衰退。另外，嗅觉差的人也容易患上神经退行性疾病（老年痴呆症、帕金森病等）和心血管疾病。专家提醒，虽然“鼻子不好使”并不会直接导致死亡，但如果存在持久性嗅觉功能减退，一定要加以警惕并及早就医。同时，将老年人嗅觉评估纳入常规体检项目也是个好办法。