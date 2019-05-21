日本员工减工资
李 珍
日本立法要求，企业必须每年对40~75岁的员工进行腰围检查，男性腰围不得超过85厘米，女性不得超过90厘米。超标者必须减肥，如不配合，需自动离职。近年来，很多企业又有了更苛刻的标准，那就是体脂率正常。
体脂率是指人体内脂肪重量在人体总体重中所占的比例，成年男性体脂含量的正常范围是15%~18%，成年女性为20%~25%。体脂率影响人的代谢功能，如果体脂率过高，会造成肥胖，进而导致糖尿病、高血压、心脑血管疾病等一系列代谢性疾病；如果体脂率过低，会导致内分泌紊乱，营养不良，贫血，甚至影响年轻女性的生育功能。
不少日本企业管理者都发现了相同的问题：很多员工为了腰围达标，采取节食减肥却没有增加运动，结果腰围合格，但体脂率仍然很高，最后还是患上了“三高”；还有些腰围达标的员工，身材苗条，但非常虚弱，工作状态并不好。为了让员工获得真正健康，很多企业开始关注员工体脂率，并督促不达标的员工尽快改善，否则影响工作绩效和工资。有的企业为员工提供体脂称做监测，有条件的大公司直接发放便携式体脂率测量仪；还有企业要求，体脂率不达标的员工中午要在食堂进餐，有专门套餐帮他们增加摄入含维生素和蛋白质的食物，减少高脂肪食物。
现在，日本白领中流行“最后一站走回家”“最后一站走去上班”等活动，不论胖瘦，大家都努力增加运动量，以防体脂率不达标。▲
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