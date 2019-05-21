文女士经常头痛，医生给她开了处方药“塞来昔布胶囊”。后来她嫌去医院挂号开药麻烦，就试着网上购药。在淘宝的购药平台上，她一下就搜到了，下单后不到一小时，快递员就把药送到她手上了。“简直太方便了，而且还有满减活动，比医院和药店便宜不少。”不过让她疑惑的是，以前在医院或药店凭处方才能购买“塞来昔布胶囊”。但在淘宝上，不用出示处方，药就买到手了。

网购处方药仍无门槛

《生命时报》记者调查也发现，网购处方药根本不用医生开具处方。记者用“网上药店”和“送药上门”为关键词搜索发现，不少互联网购物平台和企业都开辟了售药业务，但售药网站的销售模式和普通商品并无太大差别，甚至连宣传标语都类似。有的打出“全网底价，直降到底，一站式购药”，有的是“品牌日满减，满xx元立减xx元”，有的甚至“支持7天无理由退换货”。记者在天猫购买抗生素“阿莫西林”发现，在确认订单时提示消费者需添加处方信息。然而记者随便填写了些内容后，便显示下单成功。尽管在处方信息一栏写着“等待医生开具处方”，事实上这一限制已形同虚设。下单后不到一小时，记者手上就拿到了这盒处方药“阿莫西林”。此外，网售处方药还藏有更大的隐患。2018年11月，上海一位22岁的女孩从4家网上药店购买了18盒处方药秋水仙碱片剂，收到药后，她吞下了200粒药片，自杀身亡。调查发现，她在购买秋水仙碱时，4家药店都没有要求她提供处方。

实际上，出于用药安全的考虑，国家对于网络售药有着十分严格的规定。2019年4月23日全国人大常委会审议通过的《药品管理法（修订草案）》明确规定，不得通过网络销售第三方平台直接销售处方药。虽然网售处方药在立法层面被“一刀切”式的禁止了，但实际上依旧可以在网上随便购买。对此，全国合理用药监测系统专家孙忠实先生表示，一方面是即时快捷的网络购药大大方便了用药者；另一方面是监管依然存在漏洞，容易导致处方药滥用，这对公众是一种安全隐患。另外，根据《互联网诊疗管理办法（试行）》规定，医师掌握患者病历资料后，可以为部分常见病、慢性病患者在线开具处方。在线开具的处方经药师审核后，医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送。“这给网络平台售卖处方药提供了一个迂回的解决方式。”孙忠实先生说。

网络售药监管还需完善

虽然网络售药利弊并存，但是从发展的角度看，如果能够做好监管，消费者受益更多。对购药者来说，可以极大的节省时间成本；对医院和医生来说，可以接诊更多有实际需要的患者。以往患者去医院排队挂号，候诊就医，医生开具处方，再去付款取药，整个流程下来，少说也要两三个小时。现在通过网络购药，只要有一部智能手机或电脑，在一个小时内足不出户即可拿到药品。“还有一个原因是便宜。”文女士说：“前两天我在药房买了一管药膏花了45元，而网上同样的药只需26元。”不过，孙忠实先生也提醒，便宜之中也隐藏着隐患，药品凑单显然是不合适的，药品不是一般商品，诱导消费者“囤药”，浪费不说，也是一种隐患。

网络售药已成为社会发展的一个趋势。数据显示，在美国网络售药占患者购药的30%左右，而在我国这一数字不足1%。早在1998年，我国互联网刚起步的时候，上海第一医药商店就开办了中国第一家“网上药店”。由于缺少相关法律规范，这家网上药店很快被叫停。直到2005年底，国家药品监督管理局对网络售药开禁，中国网络售药时代才拉开帷幕。截止2019年5月16日，国家药品监督管理局官网显示，网上药店已达693家。

目前，我国对互联网违法售药行为的处罚力度较轻。我国相关法规规定，未取得“交易证书”而从事网上交易服务的，责令改正，给予警告；情节严重的，移交信息专管部门给予处罚。孙忠实先生指出，这种以罚代刑的处罚方法，显然对违法犯罪起不到威慑作用，需进一步完善相关法律条款，加大对非法售药的处罚力度。另外，政府应通过加强网络销售平台审核、加强监管等方式对网售处方药的行为进行监管，而不应采取完全禁止的方式。

网络购药需牢记7点

孙忠实先生提醒，药品尤其是处方药，需在医生指导下服用。网络购药时应牢记以下提示：

1.核实确认。一是确认是否为正规售药网站，二是确认药品是否可靠。消费者可登录国家药品监督管理局网站查验“网上药店”，还可输入药品名称、批准文号、生产企业等信息进行核对。

2.主动咨询。网络购药下单前应咨询专业药师，详细说明情况，获取有关购药建议。按照相关规定，正规的网上药店里必须配备专门的执业药师。

3.必须凭医生处方购买和使用处方药。消费者或药师都不具备判断病情和处方用药的能力和权力，即使是常见病或患者长期使用的药品，也需要根据病情由医生决定是否维持或调整用药。

4.注意验收。察看药品外观有无破损、受潮及污染；核对药品名称；察看药品有效期，至少要留足半年以上；观察药物性状有无改变、是否变质，运输温度是否符合药品说明书要求。

5.保留证据。一旦药品存在相关问题，可采取拍照、录像等方式进行证据保全，必要时可申请法定药品检验机构进行检验。

6.特殊情况需及时就医。对于某些不确定的身体不适，或服药后症状仍未缓解，且持续时间超过3天，建议及时就医。切勿自冒风险，耽搁病情。

7.不要“囤药”。不要相信违法广告宣传，不要盲目购买和使用，警惕一些将要过期的药品被商家用来促销打折。▲