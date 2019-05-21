非法医美机构推波助澜 “美容整容贷”盯上求职大学生

眼下正值招聘季，一些爱美的女大学生被“美容整容贷”机构重点锁定，在为迅速借到钱实现“美丽梦想”而欣喜的时候，等待她们的却是意想不到的结局。

零抵押、零担保、低利息……诱人条件下风险丛生

刚毕业的小吴通过某招聘网站来杭州一家公司应聘，该公司面试官表示对小吴一切都很满意，但要求小吴在入职前必须“提升个人形象”。由于底薪颇丰，小吴为了不错过这个难得的工作机会，便同意了面试官的意见。

该公司一男子表示他有一家比较熟悉的美容医院，不仅可以给小吴提供优惠，还能提供零抵押、零担保、低利息的贷款手术，并“贴心”地帮小吴联系贷款公司，没有多想的小吴顺利来到这家医院进行了整形手术。

令人意想不到的是，整容之后应聘的公司如人间蒸发一般再也无法取得联系，小吴不仅工作没着落，还背负了数万元的整容贷款，丰厚的“底薪”也成了遥远的“画饼”。

在一企业实习的杭州某艺术类院校大四学生小王一直深受青春痘困扰。在尝试过各种方法无果后，她在抖音上偶然发现了一家美容院发布的祛痘广告视频，在多组祛痘前后对比图的吸引下，小王来到该美容院办理了价值上万元的祛痘套餐并签订了分期付款协议。

然而，第一次治疗非但没有起到效果，小王的脸上反而出现了大面积的过敏反应，一边要偿还协议上每期治疗费，一边对治疗效果心存疑虑，这让原本满心期待的小王感到崩溃。

在求助正规的皮肤科医生治疗后，小王才意识到该美容院涉嫌非法医疗美容，遂向卫生监督部门举报。小王表示她是一个还算理智的人，这次病急乱投医才上当受骗。

非法医美机构推波助澜

记者在调查中发现，不少打着零抵押、零担保、低利息的“美容整容贷”，暗藏诸多隐性条款，不仅贷款利率高，而且还贷要求苛刻。贷款机构与非法医美机构“联手”，诱导年轻消费者提前消费、超额消费。

——“联手”设套，利益均沾。据卫生监督部门执法人员透露，贷款平台往往和非法医美机构是“利益共享者”，部分“美容整容贷”平台会链接美容机构的广告，通过引流赚取一些广告费用；有些医美机构则会主动为囊中羞涩的客户“热心”推荐所谓“安全可靠”的贷款机构，促成双方获利。

——行踪诡秘，社交圈“杀熟”。杭州市下城区卫生监督所所长胡立群介绍，与一些“套路贷”机构神龙见首不见尾类似，非法医美机构和违法经营的美容机构也隐藏极深，大多集中在写字楼、商场里，并且采取预约制，不提前预约无法进入机构内部，部分经营者甚至没有固定场所，而是通过朋友圈、视频平台等发布广告招揽生意。

小王说身边不少同学整容，就是从朋友圈里得到的信息。结果，等待她们的是培训几天就上岗的“黑医”和无医疗机构执业许可证的“黑市”。

——正规机构涉险经营“增值服务”。记者在调查中发现，一些持生活类美容机构卫生许可的场所，也在超出经营范围，隐秘开展医疗美容项目。在杭州市一家连锁生活类美容机构，记者询问美容师是否有水光针注射服务时，对方回答称:“有的，但这属于办卡会员的增值服务，充值达到一定金额，可以请外面的专业老师来做，只有会员才能享受超低价。”

爱美不可“任性”，消费者需提高鉴别能力

杭州市公安局刑侦支队副支队长王国庆表示，与传统的涉黑涉恶违法犯罪不同，近年出现的黑恶势力活动逐渐趋于隐蔽，校园也会成为黑恶势力的“藏身之地”，他们游走于违法与犯罪之间，其组织形态、攫取利益的方式也在发生改变，“美容贷”“创业贷”“培训贷”等巧立名目的借款形式，目的都是为了设下陷阱获取利益。多数受害大学生自控能力差，消费不理性，缺乏法律和金融常识，容易被骗入“套”。

专家提醒，大学生在求职过程中不仅要保持头脑清醒，还要睁大眼睛寻找正规机构治疗，不能贪图便宜而误入不法分子设下的陷阱。

业内人士介绍，开展医疗美容活动的场所必须是经卫生健康行政部门审批后取得《医疗机构执业许可证》的医疗机构，机构核准的每个医疗美容科目均应配备一名以上相应专业的美容主诊医师，开展符合《医疗美容项目分级管理目录》规定的诊疗活动，机构内的医生持有相应专业的医师执业证书、护士持有护士执业证书。

而普通的生活类美容场所，服务范围仅限于皮肤表面护理，不能做侵入型的医疗美容项目。卫生监督部门提醒，消费者要留一个心眼，对机构许可证、人员资质证、服务项目的收费等信息有明确的了解后再做决定。（新华社记者 黄筱）