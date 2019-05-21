“为世界水资源保护治理贡献智慧”
人民网驻法国记者 刘玲玲
由联合国教科文组织和全球能源互联网发展合作组织等共同主办的首届联合国国际水资源大会日前在法国巴黎举行。来自37个国家的部长、水资源领域专家、国际组织和企业的代表们围绕水资源的跨部门协调管理、水问题与技术创新、水资源教育和可持续发展等主题展开讨论和交流，旨在通过利用水资源的跨部门协调管理促进可持续的水安全与和平。
联合国教科文组织总干事阿祖莱在致辞中强调，水管理与水治理影响着人类和生态系统的健康，并且反映出一个地区的性别平等、教育和文化多样性状况。水资源对可持续发展和脱贫至关重要。
据悉，目前全球超过20%的地下蓄水层被过度抽采，20亿人处于缺水状态，36亿人面临潜在缺水风险，18亿人缺乏安全水源，每年约500万人死于因水污染引发的疾病。与会代表们呼吁各国要更加重视全球水资源的保护治理，通过跨部门协调管理、国家间合作以及技术创新等方式促进水资源协调可持续发展。
“改变迫在眉睫，”世界水资源理事会主席福勋表示，“水构成了一张网络，将世界各国连在一起，因此解决水资源和污染问题，不仅需要国际组织行动起来，更需要每个国家参与其中。”
全球能源互联网发展合作组织主席刘振亚表示，水能开发率低、淡水供应紧缺、水质污染严重等问题是当今世界水资源开发利用面临的主要挑战。“构建全球能源互联网，转变能源发展方式，加快清洁低碳发展既是解决能源问题的治本之策，也为破解水资源问题开辟了新路径。”
会议期间，全球能源互联网发展合作组织发布了《构建非洲能源互联网促进水资源开发，实现“电—矿—冶—工—贸”联动发展》和《欧洲能源互联网规划研究报告》，为促进非洲水能资源高效开发利用、推动亚欧非能源电力互联互通提供了“中国方案”。
此次大会还举行了多场不同主题的分论坛。其间，中方代表就水资源的可持续发展和安全高效利用提出的经验和倡议得到与会代表的认可与赞同。南非国家供水和污水处理公司地区经理穆罕默德·吕特亚常年关注全球水资源管理和治理合作。“国际合作和跨国经验分享对全球可持续发展十分重要，中国为世界水资源保护治理贡献智慧。”穆罕默德·吕特亚说，“中国政府发布的《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》和《“一带一路”生态环境保护合作规划》等展现了与伙伴国家共同实现可持续发展的愿景。这些愿景正逐渐落实为行动。在中国的帮助下，一些国家建立并完善了水电站和灌溉系统，提高了水能利用率，为当地民众的生产和生活带来了巨大改变，为人类可持续发展进程作出了贡献。”
《 人民日报 》（ 2019年05月21日 03 版）
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