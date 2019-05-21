前4月全国餐饮收入1.39万亿元
同比增长9.3%
人民网北京5月20日电 （记者杜海涛）记者从中国烹饪协会获悉：今年1至4月，全国餐饮收入13925亿元，同比增长9.3%；限额以上单位餐饮收入2921亿元，同比增长7.1%。4月份，全国餐饮收入3281亿元，同比增长8.5%；限额以上单位餐饮收入691亿元，同比增长4.8%。前4月，全国餐饮收入占到社会消费品零售总额的10.8%。餐饮市场规模持续扩大，成为国内消费市场的重要力量。
中国烹饪协会预计全年餐饮业将处于合理发展区间内，保持稳定发展态势，继续发挥促进经济稳定健康发展的重要作用。另外，在互联网、物流冷链技术的推动下，餐饮企业通过餐饮门店销售+零售，线上线下结合，为企业带来新的增长点。
《 人民日报 》（ 2019年05月21日 01 版）
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