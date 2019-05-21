我国农村市场潜力深厚

“一年下来，俺能给村民卖出7万元左右的土特产呢！”安徽省六安市叶集区三元镇沣桥村扶贫驿站里，站长陈丽贤正埋头把村民送来的粉丝、土鸡蛋和挂面等登记在电商平台上。不一会儿，就有客户下单了。根据商务大数据监测，今年第一季度，全国农村网络零售额达到3570亿元，同比增长19.5%，高于全国增速4.2个百分点。

七彩斑斓的滑道、绚丽多姿的花海、摆满农具的乡村记忆馆……今年“五一”小长假，如画美景和特色美食，让山东省德州市临盘街道前杨村迎来了众多城里客。来自文化和旅游部的消息显示，节假日期间的国内短途游中，到农家体验农耕乐趣、感知田园风光，已成为城市居民出游的重要选项。

电子商务进农村，乡村游屡屡刷爆朋友圈……随着各项强农惠农富农政策扶持力度不断加大，城乡融合发展步伐加快，乡村消费潜力进一步释放，农村市场已成为扩大内需的重要亮点。

——投资稳。为夯实产业发展基础，今年一季度，全国第一产业固定资产投资2408亿元，同比增长3%。为加大农村人居环境整治力度，今年以来，中央财政安排70亿元奖补资金用于农村“厕所革命”整村推进，安排30亿元中央预算内投资用于中西部地区农村人居环境整治整县推进。

——消费旺。随着农村市场环境持续改善，以及电商等新兴业态向乡村地区下沉，农村消费潜力持续释放。今年一季度，乡村消费品零售额同比增长9.2%，增速高出城镇市场1.0个百分点，乡村消费品零售额占社会消费品零售总额的比重为14.7%，比上年同期提高0.1个百分点。

习近平总书记指出，如期实现第一个百年奋斗目标并向第二个百年奋斗目标迈进，最艰巨最繁重的任务在农村，最广泛最深厚的基础在农村，最大的潜力和后劲也在农村。对我国这样一个发展中大国来说，拉动经济增长的最主要力量仍然是国内需求。广阔的农村市场对扩大内需、保持经济平稳运行发挥着至关重要的作用。扩大内需，农村市场后劲十足、潜力无限。

潜力释放，离不开发展壮大乡村产业，让农民增收更多元。农村一二三产业融合发展带动农民收入增加。今年一季度，农村居民人均可支配收入实际增速达到6.9%，继续处于中高速发展区间。农业农村部政策与改革司副司长赵长保表示：“随着农业供给侧结构性改革的深入推进、国家产业结构的优化升级，以及农村各类新产业、新业态蓬勃发展，农民持续增收态势在可预见的将来可以保持。”

潜力释放，离不开不断改善基础设施，让农村环境更宜居。贵州省遵义市枫香镇花茂村再也不用为电发愁，变化源于新一轮的农村电网改造。一条条“四好农村路”通村畅乡，截至去年底，全国通硬化路乡镇和建制村分别达到99.64%和99.47%。网络更便捷，2018年，我国农村互联网普及率上升至38.4%，农村网民规模达到2.22亿。整治农村污水垃圾、保证农村饮水安全、畅通乡村物流、推进农村危房改造……如今，在国内不少地方，乡村更加美丽，变成城市“后花园”。

潜力释放，离不开全面提升公共服务，让农民拥有更多获得感。看教育，乡村学校办学条件改善、乡村教师队伍建设继续提速。看医疗，新增基本公共卫生服务财政补助经费全部用于村和社区。看养老，城乡居民基础养老金最低标准从每月70元提高到88元……亿万农民轻装上阵，奔向全面小康社会。

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 01 版）