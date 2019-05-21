甲磺酸溴隐亭片是一种多巴胺受体激动剂,用于治疗泌乳素依赖性月经周期紊乱和不育症、闭经、月经过少、黄体功能不足和药物诱导的高泌乳激素症，以及非催乳素依赖性不育症。另外，还用于治疗高泌乳素瘤、肢端肥大症、抑制生理性泌乳、良性乳腺疾病和神经系统疾病。然而，最近国家药品监督管理局《关于修订甲磺酸溴隐亭片说明书的公告》，增加了甲磺酸溴隐亭片【禁忌】项。

为进一步保障公众用药安全，国家药品监督管理局决定对甲磺酸溴隐亭片说明书【适应症】【禁忌】等项进行修订。那么作为患者应该怎么办?应该严格遵医嘱用药，用药前应当仔细阅读说明书。

甲磺酸溴隐亭片说明书修订的情况是这样的。

1.由“抑制泌乳”，或“抑制生理性泌乳”,修改为，“抑制生理性泌乳：仅用于医疗原因而不能哺乳的情况，如死产、新生儿死亡、母亲感染人免疫缺陷病毒（HIV）等情况。”

2.删除“产后乳腺炎”适应症。

【禁忌】项则修订为：

1.已知对溴麦角环肽及本品任何成分或其他麦角碱过敏者。

2.控制不佳的高血压，妊娠期高血压相关疾病（包括子痫、子痫前期或妊娠高血压综合征），分娩后及产褥期高血压患者；冠状动脉疾病或其他严重的心血管疾病患者。

3.有严重精神疾病的症状和/或病史的患者。

4.已有瓣膜病的患者。

而此前的【禁忌】项为：

1.对甲磺酸溴隐亭片组成中任何成分过敏者禁用。

2.在精神病学方面，自发性和家族性震颤、Huntington舞蹈症、严重的心血管疾病、各种类型的内源性精神病、未经治疗的高血压、妊娠毒血症、对其他麦角生物碱类过敏者禁用。

国家药品监督管理局强调，说明书其他内容如与上述修订要求不一致的，应当一并进行修订。文/邬时民