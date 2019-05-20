2019第十一届全球旅游业金樽奖揭晓 新绎七修酒店管理有限公司获殊荣

5月18日，2019全球文旅产业论坛、2019第十一届全球酒店业文化产业高峰论坛暨2019第十一届全球旅游业金樽奖颁奖盛典在深圳盛大开幕。全球文旅产业各国代表、国内旅游景区、酒店管理集团、著名酒店、大型企业集团、旅游产业智库、各大媒体机构在内的600余人参加了此次论坛。

正值建国七十周年之际，本届高峰论坛，以“文旅产业和酒店业的下一个黄金十年”为主题，围绕“创新、产品、人才、资本”四个维度，通过“酒店新物种、酒店优品说、酒店大咖谈、酒店资本论”等环节，商讨全球文旅产业和酒店业提供下一个黄金十年的发展方向，并且展开了七十周年对话和文化名人对话等相关活动。

该高峰论坛已连续十一年作为文博会的重要组成部分，助力文博会和全球旅游酒店业文化产业发展。同期连续举办了十一届的全球旅游业“金樽奖”颁奖盛典，是全球酒店业权威的、以酒店文化为主题的高峰论坛暨业界颁奖活动，秉承国际化颁奖评选标准及奖项，评选及颁发消费者和行业公认的、具有影响力的年度大奖，在中国酒店业界产生了很大反响。新绎七修酒店管理有限公司凭借自身创新的“健康+文旅”经营模式、创新的管理模式探索、独特的七修文化内涵以及对弘扬传统文化的卓著贡献，荣获“2019年度全球酒店业最佳酒店管理集团”大奖荣誉，其新型而独特的商业模式引发业界的关注和称赞。

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