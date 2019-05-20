新绎健康参展2019年中国（深圳）国际文化产业博览交易会

五月的鹏城，繁花似锦，绿荫如海。5月16日至20日被誉为“中国文化产业第一展”的第十五届中国（深圳）国际文化产业博览交易会在深圳国际会展中心举行。

新绎健康：匠韵七修，文化传承

作为新奥集团的子公司，新绎健康承接了集团“提升人民生活品质”的发展战略，以“让天下人少生病”为使命，依托中国传统医学，结合现代科技手段，开发“三疗”和“七修”特色康养产品与服务体系，为人们提供美好而幸福的生活体验与服务。

新绎七修从传统文化精髓中汲取智慧,通过“德、食、功、书、香、乐、花”七种不同的修习内容，打造“德趣双修”的健康生活方式。七修良品作为七修理念的产品载体，致力于开发以“七修”为主题的文创类产品，秉持工匠之心，为追求健康和品质生活的现代人，打造蕴含中国传统文化与传统养生智慧的七修特色产品。

此次新绎健康共推荐出以色空鼓、水晶音钵及来康镜为代表的14款文创产品参展深圳文博会，展品以“七修”及传统文化为主线，涵盖养生香、养生茶、节气剪纸等多品类。

色空鼓是新绎健康的定制乐器。其名源于《心经》中的“色不异空，空不异色”。设计理念源自西周编钟。包含宫商角徴羽五正音，声音空灵幽远，通过敲击演奏能与脏腑经络形成震动，抚慰身心。

水晶音钵由高纯度矽砂熔化后，一体成型而成，发出“嗡嗡”声音的声波能量，可以使大脑更易进入Alpha波的状态，能通过听觉达到静心养心目的。同时声波的传递可直接作用于身体、肌肉、毛细血管、神经系统等与身体自身的频率产生精微共振，从而调整身体达到平衡状态。

来康镜将中国国粹——中医的望、闻、问、切四诊与现代医学检测方法结合为一体，创新集成先进的传感器技术和人工智能技术，依托智能望诊、精准问诊等提供专业的健康症状分析及调理方案，并通过环境信息、体温、血糖、血压等，随时监测体征状况，全方位监测、评估、干预、管理用户健康。

据现场工作人员介绍，七修良品选材考究，出处严谨，产品设计传统而又不失时尚，匠心独具，慢作之美，打造雅致的健康类文化产品，传递有质感的健康生活理念。

新绎七修：传统文化，彰显品牌

新绎健康承接新奥集团“美好生活”板块内容，坚持弘扬中国传统中医养生文化，为人们提供美好而幸福的生活体验与服务。企业立足廊坊、服务京津冀、辐射全国，继承和创新传统文化，曾获河北省级、廊坊市级多项赞誉，并代表区域获得多项国家级文化创新奖。

新绎七修立足传统、充分发掘中华文化的特色，从中国传统文化中汲取智慧，倡导健康的生活方式，着力打造以七修文化为代表的城市名片，为区域品牌注入独特的文化元素。通过文化传递健康内涵，不断探索文化与健康、文化与旅游、文化与产品之间的内在关联，旨在构建专业有高度、文化有深度、产品有温度的健康生活场景。

新绎控股副总裁兼新绎健康总经理张利娜表示：“中国传统养生文化是传统文化的重要组成部分，我们尊重薪火相传的健康文化基因，并结合当代人的生活习惯，研发出七修良品的系列代表产品，希望能为文博会带来健康特色与河北特色，打造区域国际文化名片！随着京津冀一体化的逐步深入，我们希望能够擦亮河北的健康文化名片，通过健康文化品牌的传播，唤醒人们的健康意识，倡导人们健康的生活方式，为人们打造品质生活目的地。同时，让人们记住河北，记住廊坊！”

文博盛会：交流学习，笃实前行

张利娜表示，新绎健康不仅仅着眼于项目的实际产出和效果，更加专注于健康文化的创新传承、社会影响力、公民参与度、现实指导性等落地问题，不断向着“让天下人少生病”的企业使命前行。

随着“新绎七修”健康文化体系的日趋完善，新绎健康将在城市建设的各个生活场景中复制、落地“健康的生活方式”这一理念。据悉，2019年4月，新绎健康·七修书院首个品牌输出项目已成功落子杭州西子湖畔，未来将在全国乃至全球范围内不断复制以“新绎七修”健康文化为基础的实践项目，传承中国传统文化，倡导健康的生活方式。“我们将不遗余力地推广和弘扬源于中国传统文化的健康生活方式，让它真正普惠全民。”张利娜表示。

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