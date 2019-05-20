中医药传播再添生力军 中国中药协会媒体专业委员会在京成立

5月17日，中国中药协会媒体专业委员会成立大会暨“一带一路”中医药文化传播研讨会在人民日报社新媒体大厦举行。中国中药协会房书亭会长发来书面致辞，副会长刘张林出席大会并做主旨发言。徐述湘当选为主任委员，朱亚萍当选为秘书长，李占平、任壮、王鹏、柳雨涵当选为副秘书长。

当前中医药振兴发展迎来了“天时、地利、人和”的大好时机，中医药事业的“春天”来了。中医药事业振兴发展离不开良好的舆论氛围，但中医药传承与发展创新的舆论环境中经常面临一些杂音干扰，甚至是污蔑和攻击。刘张林指出，近几年来发生的多次中药企业、中药品牌遭遇的危机事件表明，被“黑”的往往难以洗“白”回来，给中药行业带来了灾难性的伤害。所以，即便是中药的百年老品牌、老企业，同样面临着信息传播管理的新课题。

“在信息化时代，媒体传播不是可有可无的一项工作。”刘张林说，在经济全球化和信息全球化时代，特别是“一带一路”建设越来越获得全球众多国家支持的大背景之下，中医药行业必须高瞻远瞩，以敏锐的嗅觉，敏感的知觉，占领媒体传播的先机，建设专业化的专家团队，建立服务中医药事业健康发展的服务网络，掌握媒体传播的主动权、主导权，权威发声，主动发声，主导发声，树立中医药事业的健康形象，传播中医药事业的健康形象，维护中医药事业的健康形象，创新中医药事业的健康形象，从而更好地服务于为“健康中国”发展的需要提供新动能!

图为中国中药协会副会长刘张林为媒体专业委员会成员颁发任命书

目前，在国家的大力推动下，中医药事业迎来了发展机遇，同时也面临着诸多挑战。在大会上，众多企业代表认为，在中医药国际传播的过程中，企业面临着一些需要认真思考和解决的传播瓶颈。

鸿茅药业有限公司副总裁鲍东奇认为，如何为中医药的发展打造一个良好的舆论环境，是我们面临的一大课题。同时，他表示鸿茅药酒曾在上世纪七八十年代作为中药的代表，出口到新加坡、马来西亚、蒙古国等20多个国家和地区。目前也正在通过多方洽谈，希望趁着“一带一路”的东风，让鸿茅药酒再一次走出国门。

河北神威药业股份有限公司党委副书记于伟哉先生在研讨会上提出，衷心希望中国中药协会媒体专业委员会和国家主流媒体能为中医药产业的发展发出正面的、积极的声音。

人民日报《健康时报》社总编助理李晨玉表示，中国中药协会媒体专业委员会的成立，它带来的不仅仅是专业的媒体传播服务，专业的传播水准，权威的媒体声音，而且它还将维护好企业的经济建设成果，推动中国中医药事业进入“促进、融合、创新、共享，维权、自律”的新时代。

媒体专业委员会主任委员徐述湘表示，在中国中药协会的指导下，在全国各在主流媒体的大力支持下，媒体专业委员会必将以专业的队伍、专业的精神、权威的声音，有所为，有所不为，充分展示专业传播的形象，秉持创新、敬业、服务理念，为中药行业和企业服务，为中医药“一带一路”传播服务，共同开创中国中药协会、中国中医药事业发展更加美好的明天!

中医药学凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是打开中华文明宝库的钥匙。在随后主题为“打开中华文明对话”的研讨环节，北京中医药大学中药学院副院长魏胜利领衔寄语六字箴言：“担当、专业、赋能”;中华中医药学会副会长曹正逵强调:成立媒体专业委员会，不是简单设立宣传岗位，要感谢房会长领导的协会班子对新闻宣传和传播的重视，对媒体记者编辑工作的肯定和鼓励，媒体力量是中医药事业传承和发展的伙伴，是同盟军，是催化剂，是中医药行业主流声音和正能量的传播力量;中国中医药报社副社长兼副总编辑罗会斌认为:政府部门、中医药学术机构、中药企事业单位、媒体机构形成命运共同体，特别是中医药企业更要两手抓，提升产品质量的同时，重视品牌塑造，讲好品牌故事;中国中医科学院新闻宣传中心主任冯磊、中铁锦绣集团总裁何建辉、媒体专业委员会主任委员徐述湘等也做了精彩发言，来自政、产、学、研各领域专家提供了丰富的媒体方案。大家一致表示，在今后的工作中，将“不忘初心，牢记使命”，认真贯彻落实习主席关于中医药事业发展的一系列讲话精神，切实将“中医药这一中华文明瑰宝保护好、传播好、发展好”。