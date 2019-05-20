“银龄行动 健康扶贫”走进永和，助力脱贫攻坚

5月18日上午，由全国老龄工作委员会办公室及中国老龄协会主办，中国老年学和老年医学学会承办的老龄工作品牌“银龄行动”公益活动,在山西省临汾市永和县人民医院举行启动仪式。

据全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长肖才伟介绍，“银龄行动”是全国老龄委自2003年起开始启动的一个项目，采用了老有所为的创新形式。从2003年7月开始，全国老龄委按照国务院“西部大开发”的要求，组织医疗卫生、文化教育、农业科技等方面的老专家、老教授，开展了援助西部的老年志愿行动——“银龄行动”。目前，该项目已走过了17个春秋，成为老龄工作的一个核心品牌活动。此次“银龄行动-健康扶贫”走进山西省永和县活动，是一次专项扶贫活动，活动周期共计10天。

此次活动，协会将针对永和县的需求，利用自身医疗资源优势，组织直属医学分会中具有高级职称的医疗专家前往永和县开展健康扶贫公益活动。专家组成员来自老年心脑血管、慢病管理、普外、肿瘤、妇产科、膳食营养、骨质疏松、骨伤、中医针灸康复、精神心理等学科。活动形式涵盖疾病筛查、义诊、健康讲座、专业培训等。

中国老年学和老年医学学会刘维林会长在致辞中讲到，学会将继续发挥自身的医疗资源优势，在国家卫建委、中国老龄协会的领导下，发挥好社会组织的责任与担当，助力2020年扶贫攻坚目标任务的实现。

同时，在启动仪式的现场，进行了捐赠仪式。参与本次“银铃行动 健康扶贫”活动热心公益事业的相关企业，捐赠了基本药物目录以外的、常见病多发病所需的药品31箱、医护人员所需的专业书籍和杂志以及科普类图书近300册。（卫馨）