小满时节补一补，不再做个“冰美人”

“四月中，小满者，物至于此小得盈满。”此时大麦、小麦等农作物已经结果，籽粒饱满，但还没有完全成熟，所以称“小满”，此时，大自然的阳气已经相当充实，养生要抓住这个好时机，让自己体内的气血也来个小满。

案例：

小唐已有两个多月没来例假了

小唐是一名刚刚考入大学的大一新生，正值妙龄，2年前还在读高中的时候月经量便慢慢减少，渐至停经。平时怎么吃都吃不胖，面色苍白，手脚冰凉，即使在炎热的夏天，手脚依然冰凉，常被身边的人当成解暑的小冰人，还时常会便秘，腹痛。家人带着她四处寻医问药，吃激素、吃中药、扎针、艾灸、拔罐、放血等能想到的办法都试了个遍，却始终没有效果。后来经朋友介绍找到德叔，德叔一看小唐的面色和身形便心中有数了。再看看她的舌头，舌淡瘦小，苔薄白，搭脉脉沉细。

德叔分析：

冲任虚寒，气血不足

德叔认为小唐是因为读书期间饮食、起居等日常生活不注意调护，致使脾胃虚弱，气血运化乏力，渐及肝肾，再感寒邪入内，凝滞于胞宫所致。治疗上，以温补冲任，健脾益气，补精养血为主，用党参、黄芪、炙甘草温中健脾补气；金樱子、首乌、黄精、鹿角胶温补肝肾，益精养血；菟丝子、淫羊藿温阳补肾等。服药七剂后，小唐便有了月经，定期门诊中药调理，现月经周期及量等均已恢复正常。

预防：

温灸气海、关元、肾俞、命门

现代很多年轻女性追求骨感美，冬天穿短裙丝袜，喜食生冷饮料，使得体质虚寒、气血不足者多。德叔认为，女人以血主事，气血相依，只有调理好了气血，月经正常，才能拥有健康与美丽。

德叔建议，这类人群在小满节气可以食用些当归、枸杞、圆肉、大枣等以温补气血。平素可艾灸气海、关元、肾俞、命门。以透热为度，每穴灸约5分钟。

德叔养生药膳房：

当归煲羊脊骨

材料：羊脊骨300克，肉苁蓉5克，菟丝子15克，当归10克，葱、姜、盐适量。

功效：温补冲任，益精养血。

羊脊骨中含有大量的无机物，如磷酸钙、碳酸钙、氟、氯等微量元素，骨的有机质是骨胶原、骨类粘蛋白等，具有温中、补肾壮骨之效；肉苁蓉可补肾阳，益精血，润肠通便；菟丝子可温补肝肾；当归有补血活血的作用。本药膳具有温补肝肾，健脾养血之效。

烹制方法：将羊脊骨清洗干净。锅中倒入清水，水开后，将羊脊骨放入水中汆烫，捞出备用； 肉苁蓉、菟丝子、当归、洗净，用洁净纱布包好，与生姜一同放入砂锅内，加1750毫升（约7碗水量），武火煮沸后改为文火煲1.5小时，放入葱、盐调味即可。（记者 陈映平 通讯员 沈中）