邯郸整治损害群众利益的药品安全问题

近日，记者从邯郸市市场监管局获悉，自4月起，该局在全市范围内组织开展为期8个月的“药品安全方面损害群众利益问题专项整治”行动。截至目前，全市共抽检药品76批次，监督检查药品经营使用单位1210家次，下达责令整改通知275份，查获执业药师“挂证”行为6起，吊销药品经营许可证1家，立案查处各类违法违规案件104起。

邯郸市市场监管局以城乡接合部、农村地区单体药店诊所和连锁药店“加盟店”为重点，大力排查损害群众利益的风险隐患。严厉打击非法渠道购销药品行为，持续开展中药饮片质量安全专项整治，坚决查处药品零售企业执业药师“挂证”、未按规定销售处方药等违法违规行为。同时，坚持问题导向，不断加大抽检工作力度，突出抽检针对性和靶向性。凡是从非法渠道购药的，一律撤销GSP证书；凡涉及非法经营假药的，一律吊销药品经营许可证；凡涉及吊证及刑事犯罪的，除依法依规对单位进行处罚外，一律将该单位直接负责人列入“黑名单”，给予一定期限的禁业限制。

此外，邯郸市市场监管局加大案件查办力度，建立案件台账，做到有案必查，严厉打击一批违法违规经营行为，及时曝光一批典型案件，严肃处理一批不规范经营企业。 (记者李晴 通讯员赵春辉)