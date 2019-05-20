400多条微信记录医患情
5月13日，武汉大学中南医院党委办公室收到了一面锦旗。这面锦旗记录着一个感人的医患故事。
19岁的大学生小杨两个月前感冒发烧、喉咙疼，打针吃药一周，病情反而加重。2月13日，他到武汉大学中南医院就诊，CT检查显示“白肺”，大面积肺炎导致呼吸窘迫，并出现噬血细胞综合征，血压、心率急剧下降，呼吸衰竭，两度宣告病危。
小杨的父亲为此焦虑不已，失眠了好几天。小杨的主治医生、呼吸内科副主任医师王丽慧发现后，常常安慰小杨的父亲。为了让小杨的父亲安心，王丽慧全天候关注小杨的病情，并通过微信向杨父通报孩子的病情进展和治疗情况。
一次，小杨心率和血压同时下降，王丽慧发现后，晚上10时紧急检查血气分析。第二天清早，她就把检查结果发给了小杨的父亲，并告知诊治策略。“她总是第一时间把检查结果告诉我，详细介绍治疗方案、用药效果。”小杨的父亲表示，“即使深夜在微信上询问王丽慧，她也会及时解答。她对儿子的密切关注和妥善治疗，让我很安心。”
在医护人员的精心诊治下，小杨闯过了“白肺”、呼吸衰竭等险关，3月5日康复出院。住院18天里，王丽慧与小杨的父亲微信交流记录达400余条。从病友和护士口中得知王丽慧竟是一名晚期肿瘤患者后，小杨的父亲非常感动，专程来到医院，为王丽慧送来锦旗表示感谢。
据了解，王丽慧在2016年查出胸腺恶性肿瘤。2017年7月，她在病情得到控制后，主动申请回院继续工作，坚持在临床一线坐诊、查房，还曾经在回家路上救治在路边晕倒的市民。（记者 高翔 通讯员 杨丽丽）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn