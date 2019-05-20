400多条微信记录医患情

5月13日，武汉大学中南医院党委办公室收到了一面锦旗。这面锦旗记录着一个感人的医患故事。

19岁的大学生小杨两个月前感冒发烧、喉咙疼，打针吃药一周，病情反而加重。2月13日，他到武汉大学中南医院就诊，CT检查显示“白肺”，大面积肺炎导致呼吸窘迫，并出现噬血细胞综合征，血压、心率急剧下降，呼吸衰竭，两度宣告病危。

小杨的父亲为此焦虑不已，失眠了好几天。小杨的主治医生、呼吸内科副主任医师王丽慧发现后，常常安慰小杨的父亲。为了让小杨的父亲安心，王丽慧全天候关注小杨的病情，并通过微信向杨父通报孩子的病情进展和治疗情况。

一次，小杨心率和血压同时下降，王丽慧发现后，晚上10时紧急检查血气分析。第二天清早，她就把检查结果发给了小杨的父亲，并告知诊治策略。“她总是第一时间把检查结果告诉我，详细介绍治疗方案、用药效果。”小杨的父亲表示，“即使深夜在微信上询问王丽慧，她也会及时解答。她对儿子的密切关注和妥善治疗，让我很安心。”

在医护人员的精心诊治下，小杨闯过了“白肺”、呼吸衰竭等险关，3月5日康复出院。住院18天里，王丽慧与小杨的父亲微信交流记录达400余条。从病友和护士口中得知王丽慧竟是一名晚期肿瘤患者后，小杨的父亲非常感动，专程来到医院，为王丽慧送来锦旗表示感谢。

据了解，王丽慧在2016年查出胸腺恶性肿瘤。2017年7月，她在病情得到控制后，主动申请回院继续工作，坚持在临床一线坐诊、查房，还曾经在回家路上救治在路边晕倒的市民。（记者 高翔 通讯员 杨丽丽）