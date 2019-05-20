恐惧情绪新环路被发现

浙江大学医学院李晓明教授课题组研究发现，一条由丘脑网状核介导的从皮层至丘脑的神经环路，参与调控动物恐惧性逃避行为。该研究在恐惧性逃避行为和相关精神疾病的环路机制方面有着概念性的突破。近日，该研究论文在线发表在《自然—神经科学》上。

对生物体而言，面对危险性刺激产生迅速有效的应对是保障物种生存和延续的关键。进化过程中，面对不同环境，生物体往往会进化出适应性的行动策略。例如，当人们认为该危险刺激源可以控制或躲避时，一般会倾向采取主动防御策略，即逃跑；当该危险刺激源无法控制或躲避时，则更倾向采用被动防御策略，如冻结行为，俗称“吓傻了”。

丘脑网状核是一个位于丘脑外背侧贝壳形态的核团。其在脑中被认为起着“门控”作用，负责过滤筛选皮层和丘脑之间的信息交换，在选择性注意、睡眠中起着重要作用。但是，丘脑网状核亚区及其神经环路与恐惧性逃避的相关性尚不明确。

研究人员首先发现丘脑网状核中边缘亚区中小清蛋白阳性GABA能神经元的兴奋性与条件性逃避行为相关。然后，他们利用光遗传抑制丘脑网状核中边缘亚区中PV神经元的活动时，实验鼠的逃避行为消失了，出现冻结行为。而激活这群神经元时，实验鼠则会产生防御性逃避、跳跃等行为，这表明丘脑网状核中边缘亚区中的PV神经元在防御性逃避中起着重要的作用。

那么，丘脑网状核中边缘亚区中PV神经元调节恐惧性逃避行为的神经环路机制是什么呢？研究人员分别找到了这群神经元的上游（前扣带皮层）和下游（丘脑中背核）。通过激活前扣带皮层到丘脑网状核中边缘亚区这条环路，能够抑制下游丘脑中背核神经元的活动，减少对杏仁核的兴奋性输入，进而促进动物产生防御性逃避逃跑行为。（通讯员林洁 柯溢能 记者宋黎胜）