北京市居民心理健康综合平台正式上线

5月18日，由北京安定医院、北京大学、中科院心理所、清华大学等历时4年完成的“居民心理健康测评工具及促进技术研究”重大项目成果正式发布，“北京市居民心理健康综合平台”同步正式上线，供公众使用。

近年来，随着生活工作节奏的加快，抑郁症、焦虑症、睡眠障碍等精神心理疾病的患病率逐年升高，而过去的自我心理健康维护方法已无法满足当下人们的需求。北京市科学技术委员会于2015年启动了联合攻关的心理学重点项目《北京市居民心理健康测评工具及促进技术研究》，该项目由北京安定医院、北京大学、中科院心理所、清华大学等单位共同承担。

据介绍，该平台包括互联网版和手机版，可提供心理健康测评、相应提升技术及后期复测的全程心理健康管理服务。居民登陆网站进行心理健康测评后，不仅会得到测评整体和分纬度的分数和解释，还会得到自己在三项技术中需要提升的相关技能学习资料，而在进行一段时间练习后，可以再次进行心理健康测评，客观了解自己的改变，从而协助其有的放矢地提升自我心理健康水平。（邓睿）