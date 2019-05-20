食美寻香：亚洲火锅热辣交流

【成都】

作为亚洲文明对话大会的重要配套活动，成都熊猫亚洲美食节以“食美寻香、各美其美、美美与共”为主题，以“看熊猫、欢乐吃”为基调，由5大板块活动组成，包括美食文化高峰论坛、“寻香之旅”生活美学体验游、中外名厨交流、美食文化特展等45项活动。

2018年，成都提出要打造“三城三都”，即世界文创名城、旅游名城、赛事名城，以及国际美食之都、音乐之都、会展之都。此次熊猫亚洲美食节的成功举办对于打造“国际美食之都”意义重大。除了中国本土美食外，此次美食节举办了一系列国际美食品鉴与交流活动，泰国、以色列、新加坡、巴基斯坦等多个国家以及我国香港、澳门地区分别通过主题日活动介绍各自的美食文化，同时，成都上千家餐厅推出特色菜品活动响应美食节。

“我想尝尝泰国酸辣与我们的酸辣有什么不同。”一位中国嘉宾在泰国大厨的介绍下，品尝着冬阴功汤等泰国美食。

在推介美食的同时，各参与方更是不遗余力地介绍本土文化，“这次我们不仅带来了新加坡的美食，更带来了娘惹文化，希望中国民众能够更深入地了解新加坡这个近邻。”正在向中国观众展示娘惹服饰的新加坡工作人员向记者介绍。以色列美食展在人声鼎沸的市中心广场上被热情的市民们围得里三层外三层。“有机会真想去遥远的以色列旅游。”手中端着以色列美食，一位市民已迫不及待向以色列工作人员询问旅游细节。

亚洲美食节走进成都，不仅是推动亚洲多元文明对话的举措，更是弘扬中华文明、推介天府文化的绝佳契机。大熊猫、茶艺、糖画、火锅……花重锦官城让国际友人们扎扎实实体验了一把什么叫“巴适”。

作为这个城市以食会友的名片，“亚洲火锅节”也在本次美食节期间同步开启。“火锅本来就是中外交流之下的产物，四川火锅的灵魂——辣椒就是明末清初时从墨西哥传入中国的。”四川省火锅协会执行会长严龙给火锅的“国际范儿”这样定性。看着一字排开的各家老字号火锅店“辣王争霸”，许多外国嘉宾跃跃欲试。“火锅在泰国也很流行，食材主要以海鲜为特色，没有成都火锅那么辣。”一位泰国嘉宾一面品尝一面比较着两地火锅的异同。如今在成都这片“火锅东道主”的地界，越来越多的外地火锅品牌甚至外国火锅美食陆续入驻，融合创新正是美食文化的魅力所在。

喝一碗盖碗茶，看一出变脸，编一件竹艺……来自各国的“成都生活美学体验官”开启“寻香之旅——成都生活美学体验游”。这边“体验官”不住地对着川剧演员拍照啧啧称奇，那边的“体验官”又饶有兴致地向手工艺人学起了竹编。刚在美食节上亲手做了熊猫点心，没想到马上在熊猫基地看到了真正的大熊猫，这让嘉宾们无论男女老少都发出了欢喜的赞叹声。

美食为媒，文化牵线，愿亚洲文明间交流的纽带越来越紧，愿各国人民携手共创更加美好的未来。（本报记者 周洪双 张斐晔）