减重后又反弹有损女性心脏
美国纽约哥伦比亚大学的研究人员在对485名体重超重女性进行研究后发现，如果女性在一年内减掉4.5公斤（10磅），但随后体重又恢复，这种情况下女性患心脏病的风险就会增加。
研究人员表示，一般认为维持健康体重有益于心脏，不过持续减重是困难的，而且体重波动可能会不利于心血管健康。而对心脏来说，稳定很重要，与其去追逐时尚，不如更重视一致、营养均衡的饮食。
美国心脏学会将衡量人们控制心脏病风险因素归结为：高血压、高血脂、高血糖、缺乏运动、不良饮食习惯、超重及吸烟。
上述研究结果还显示，有过一次以上体重大幅波动的人，BMI指数回到理想区间18.5-25的可能性会低82%；以美国心脏学会Life's Simple 7评估量表衡量后，她们被评为中等健康的可能性低了51%，被评为理想的可能性低了65%。事实证明，女性体重波动次数越多，在该评估量表中的表现越差。此外，在从未怀孕过的女性中，体重波动的不利影响最为明显。
研究人员还指出，以前已有研究表明，经历大幅体重波动的男性到了中年时心血管疾病风险增加了两倍。（曹淑芬）
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