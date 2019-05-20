孕妈妈睡不好，母婴健康都受损

编者按

孕期女性如果睡眠出现问题，可能会造成多种母婴不良结局。调查发现，睡眠呼吸障碍孕期前三个月的患病率在10%左右，后面三个月则达到27%。研究还发现，孕晚期孕妇睡眠紊乱的发生率为43.2%，其还会增加产后睡眠紊乱发生风险。专家指出，女性盗汗和阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征是妊娠期睡眠障碍的主要问题，后者与高血压、冠心病、严重心律失常、慢性充血性心力衰竭、Ⅱ型糖尿病乃至多种恶性肿瘤的发生发展密切相关，并被认为是多种慢性疾病的源头疾病。研究显示，呼吸暂停会导致孕妇低氧，长期低氧则会引起高血压及心脑血管疾病；妊娠期阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征患者中，高血压的患病率高达49.3%；而妊娠期如果合并高血压不仅可以引起子痫前期和子痫，还可能引起胎儿生长受限、早产儿、新生儿窒息和低出生体重等一系列问题。

专家提醒，如果孕妇体重增加比较快，爱打瞌睡，或有睡眠呼吸暂停，这种情况要引起注意，提高早期诊治率是关键。专家建议，孕妈妈们应采用科学合理的睡眠方法，提高睡眠质量，切记不要乱服助眠保健品，可通过瑜伽体操等体育锻炼来改善睡眠。

睡眠呼吸疾病从生命孕育阶段就对女性生命健康存在极大危害，随着二孩时代的来临，这一问题更显突出。如果孕妈妈的睡眠质量有问题，不仅会增加围产期并发症，还会造成婴儿早产、窒息等一系列问题。在近日由中国医师协会睡眠医学专业委员会召开的研讨会上，专家呼吁医疗机构及社会对孕期睡眠呼吸疾病给予更多关注。

目前，我国育龄女性对睡眠疾病的认知情况并不乐观。一项全球范围内对来自澳大利亚、巴西、加拿大、中国进行的调研结果显示，对于睡眠相关问题，全球80%的受访者希望改善睡眠，但是大多数人并未寻求专业医生帮助，65%的有睡眠呼吸障碍的受访者，没进行过相关治疗。

女性孕晚期和产后42天最容易睡眠紊乱

近期，上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心对母亲在孕晚期、产后42天、3个月、6个月、9个月、12个月、18个月、24个月，以及36个月的睡眠质量进行评估。研究发现，孕晚期产妇睡眠紊乱的发生率分别为43.2%、75.1%、48.8%、49.2%、41.6、34.6%、37.3、31.7%，呈倒U变化。孕晚期睡眠紊乱还会增加产后睡眠紊乱发生风险。

此外，不宁腿综合征也是一种常见的睡眠障碍，一般人群中不宁腿的患病率为2%-10%。有关研究显示，孕期不宁腿综合征的患病率随孕期增加而增大。全球范围内孕期不宁腿综合征的患病率为21%。

妊娠期睡眠呼吸暂停患病率明显高于非妊娠期

中国医师协会睡眠医学专业委员会副主任委员李庆云教授在接受中国妇女报·中国女网记者采访时表示，女性盗汗和阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征是妊娠期睡眠障碍的主要问题。阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征是以睡眠过程中由于上呼吸道阻塞引起反复、频繁发生呼吸暂停和低通气为特点的睡眠呼吸障碍性疾病，与高血压、冠心病、严重心律失常、慢性充血性心力衰竭、Ⅱ型糖尿病乃至多种恶性肿瘤的发生发展密切相关，并被认为是多种慢性疾病的源头疾病。

由于妊娠期女性雌激素水平降低、孕激素水平升高、体重变化及子宫增大、横膈上抬等因素，从而导致女性妊娠期睡眠呼吸暂停患病率明显高于非妊娠期，而且随着孕期月份的增加，睡眠呼吸暂停患病率逐渐升高。

已有研究结果证实，妊娠期睡眠呼吸暂停与多种母婴不良结局相关。呼吸暂停会导致孕妇低氧（血液中含氧不足），长期低氧则会引起高血压及心脑血管疾病。

国内一项多中心研究显示，妊娠期阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征患者中，高血压患病率高达49.3%，该病是引发高血压的独立危险因素，其中妊娠期如果合并高血压不仅可以引起子痫前期和子痫，还可能引起胎儿生长受限、早产儿、新生儿窒息和低出生体重等一系列问题。

妊娠期睡眠呼吸暂停可防可治，孕妇不要乱服助眠保健品

李庆云表示，妊娠期阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征目前被认为是一种可以防治的疾病。2018年，中华医学会呼吸病学分会睡眠障碍学组的有关专家会同部分妇产科专家制定了《妊娠期阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征临床诊治专家共识（草案）》，这将有助于医疗机构和患者准确识别孕妇中合并妊娠期阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征的患者，并给予正确的治疗，是有效减少围产期相关合并症、降低孕产妇病死率的重要措施。

李庆云特别提醒，在某些情况下，比如说孕妇体重增加比较快，爱打瞌睡，或有睡眠呼吸暂停，这种情况就要引起注意。如果在孕期出现胎儿发育迟缓，妊娠期出现了高血压、糖尿病的话，就要考虑给孕妇做相应的睡眠呼吸暂停的筛查和诊断。有调查发现，孕妇孕期前三个月的睡眠呼吸暂停患病率大概是在10%左右，后面三个月则达到27%，这时就需要依据严重度进行相应干预，做相关治疗。而对那些在妊娠前就已经有打呼噜和睡眠呼吸暂停的人，则需要接受相关咨询、诊断然后对症治疗，以提高早期诊治率。

专家还建议孕妈妈们，科学合理的睡眠方法及睡眠用具、睡眠姿势、睡眠时间、睡眠环境都有助于提高睡眠质量。切记不要乱服助眠保健品，正确的做法是通过瑜伽体操等体育锻炼来改善睡眠。保健品可能有镇静安神作用，但是对于严重的睡眠障碍效果有限，另外要小心有些保健品直接添加了安眠药成分，对孕妇和胎儿危害很大。（记者 彭芸）

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孕妈妈如何应对常见睡眠障碍？

睡眠障碍1：不断增长的腹部。突出的腹部使你很难找到一个舒适的睡眠姿势，尤其是当预产期接近时。左侧卧睡最舒服，因为它增加了输送给胎儿的血液和营养。怀孕三个月后，你就不能仰面睡觉了，那是因为胎儿的重量会压缩腔静脉，妨碍血液输送到心脏。

解决方法：如果尝试不同睡眠的位置，会对孕妇睡眠有所帮助。当你侧卧时，在膝盖之间塞一个枕头，这将使你的腿和脊柱保持一致，减轻坐骨神经的压力。或者在肚子下面垫一个大枕头，以支撑鼓胀的腹部，能减少肌肉的压力。

睡眠障碍2：总是想上厕所。胎儿越大，孕妇体内重要器官的空间就被压缩得越小，膀胱也会受到挤压，而总感觉要上厕所。

解决方法：你要保持充足的水分，但睡前3小时不要喝任何水。研究表明：即使在几秒钟的强光照射下，你的大脑也会保持警觉，使你无法快速入睡。所以，关灯睡觉，或者使用小夜灯。如果躺下时感到呼吸困难，就用枕头支撑自己以减轻肺部的压力。

睡眠障碍3：想得太多。身体上的不适不是孕期唯一挑战，面对孩子的即将到来，你的大脑会不停运转思虑着各种待办事项。

解决方法：记录下你需要做的所有事情，做力所能及的，然后把剩下的部分处理掉，每天处理一点都是在进步。

睡眠障碍4：身体不适。在孕中期，虽然恶心感消退了，但胃酸反流和由此产生的烧心感开始出现。不舒服的原因是：胎儿压迫你的胃部，迫使胃酸进入喉咙。同时，你的荷尔蒙激增，这会使你的胃和食道之间的肌肉松弛，使胃酸反流。

解决方法：将平常的三顿饭分成一天6份小餐，并且要特别小心，避免在睡觉前吃大量食物，让你的身体有时间消化食物。富含蛋白质的食物，如乳制品、花生酱和鸡蛋含有色氨酸，它会使你昏昏欲睡。建议将其与健康的碳水化合物搭配，能帮助把蛋白质传至大脑。 （禹建）