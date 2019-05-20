揭秘宋美龄的长寿密码：少食多餐重营养，灌肠按摩舒经络

宋美龄的一生，既集美貌、权力、财富、荣誉于一身，又拥有极其难得的高寿。让我们一起走进宋美龄的养生世界，来共同破译她与众不同的长寿密码。

饮食讲究，用餐科学。饮食方面，宋美龄长期坚持的原则是多餐少食，注重营养。一般每天用餐五次，每次只吃五分饱，从不贪食。而且每天都量体重，一旦发觉体重增加，就会立刻停止肉食，改吃素菜。一日之计在于晨，她对于早餐更是十分看重。单就她的早餐食谱来看，就包含有谷薯、蛋奶、蔬菜、水果、坚果等多种食物。另外，宋美龄还有喜欢吃西芹和菠菜的习惯，前者含有芳香油及多种维生素和游离氨基酸等物质，后者则含有丰富的胡萝卜素，经常食用，也会产生很好滋补效果。

灌肠按摩，养颜塑身。宋美龄在养生方面，还有一个独到之处，就是坚持灌肠按摩。灌肠能排除人体毒素，促进新陈代谢。如她自己所说：“每天痛痛快快地灌一次肠，再痛痛快快地洗一次澡，我觉得自己是完成了一件了不起的新陈代谢大工程，小小的麻烦能换来痛痛快快睡一觉，何乐而不为呢？”除此之外，她还喜欢按摩。每天睡前，都要从眼睛、脸部到胸部、腹部，再到下肢、脚背、脚心，进行全方位按摩，这样既能舒经活络、促进循环，也不乏一定的塑身养颜作用。以致百岁之后的她，依然能保持完美适中的形体与容光焕发之容颜。

宠辱不惊，坦然平和。虽然宋美龄年轻时也曾是权倾一时、叱咤风云的人物，但随着年龄增加和时代变迁，逐渐淡出政坛之后，她又能及时调整心态，坦然面对人生，有一种拿得起、放得下的气度和胸怀。每当有人说她当年是如何能干时，她总是微微一笑，引用《圣经》上的话作答：“我要打的仗已经打过，要走的路已经走过，权、名、利已成硝烟散去，忘记这一切吧！”其实，回顾她的一生并不是那么一帆风顺，她40岁就不幸患癌，90多岁切除卵巢，期间还遭遇过车祸。就算如此，她却依然能拥有高寿，不得不归功于她拥有宠辱不惊、坦然平和的良好心态。

兴趣广泛，爱好众多。自幼成长于书香门第，接受过良好教育的宋美龄，除了能熟练掌握多种外语，也在琴、棋、书、画等诸多方面精通擅长，完全可以算得上是一代才女。老年之后，她更是归于平静，心无杂念地投入到爱好和兴趣当中。通过阅读书籍、写字作画等活动，不仅丰富了生活，充实了人生，也陶冶了情操，愉悦了身心，最终也能达到修身养性之目的。从小接受过西方教育的宋美龄，一直都是虔诚的基督徒，定居纽约后，读《圣经》、做祈祷占去了她生活中的大部分时间，也在一定程度上成为其晚年思想和精神的寄托。（逯富红）