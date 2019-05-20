宝宝长得快，衣裤鞋袜换得也快，一双鞋子穿两三个月就小了，八九成新的鞋子放着浪费，扔了又可惜。为节约开支，有些妈妈会让弟弟妹妹穿哥哥姐姐的旧鞋子，甚至接受亲戚、朋友家宝宝穿过的旧鞋。然而，这种做法会影响宝宝健康，千万要不得。

因为0~3岁的宝宝没有足弓，足部圆润光滑、有弹性，足部骨骼70%为软骨。其实无足弓形态属于扁平足，但是这一阶段的扁平足多属于生理性的，不必担心。尤其在宝宝1岁左右时，处于学步期，脚部稳定性差。3~6岁的孩子，脚底脂肪逐渐消退，脚掌掌纹慢慢增多，走路稳定性变好，足部骨骼开始骨化，足弓形成，慢慢由扁平足变为正常足。所以，6岁前是孩子脚发育的关键期，但由于足部所有骨骼仍较为柔软，并未完全成型，因此很容易发生弯曲变形。如果在这个阶段给孩子穿二手鞋，会带来很多不利影响。

第一，尺寸。不同宝宝的脚型不同，比如脚面有高有低、有宽有窄等，二手鞋会存在偏大或偏小的问题，特别是运动鞋。偏大不仅起不到保护作用，反而会因为脚在鞋中晃动，冲击力变大而更易受伤；偏小的鞋，既影响脚部发育，还限制宝宝活动的积极性。

第二，弹性。旧鞋子最大的劣势就是鞋底弹性变差，一双鞋子如果弹性不好，就不能很好地缓冲地面对脚掌的冲击力，会造成脚部承担负荷过重，影响足弓发育。

第三，磨损。每个孩子脚型及走路姿势都有差异，所以鞋的磨损地方也不相同，由于宝宝骨骼柔软容易变形，穿二手鞋很可能会让自家孩子复制了别的孩子的脚型与走路姿势，得不偿失。

因此，建议家长最好不要给孩子穿二手鞋。给宝宝挑选鞋子时，可从以下方面参考：

1.大小合脚。有些家长为节省开支，给孩子买鞋喜欢买大一码，多穿些时间，这种做法非常不可取。孩子穿大鞋子走路，脚得不到有效固定，会影响走路姿势甚至造成脚部发育畸形。选鞋时，在脚尖部分按一下，如果有空间，应减小一码。

2.软硬适中。鞋子过软会使双脚得不到支撑，容易养成不良的走路姿势，甚至扭伤脚踝。太硬的鞋子缓冲性差，穿久了脚会疲劳。建议买鞋底弹性好、后帮能包裹脚踝的鞋子，支撑性强。（胡珍）