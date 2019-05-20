孩子最好别穿二手鞋
宝宝长得快，衣裤鞋袜换得也快，一双鞋子穿两三个月就小了，八九成新的鞋子放着浪费，扔了又可惜。为节约开支，有些妈妈会让弟弟妹妹穿哥哥姐姐的旧鞋子，甚至接受亲戚、朋友家宝宝穿过的旧鞋。然而，这种做法会影响宝宝健康，千万要不得。
因为0~3岁的宝宝没有足弓，足部圆润光滑、有弹性，足部骨骼70%为软骨。其实无足弓形态属于扁平足，但是这一阶段的扁平足多属于生理性的，不必担心。尤其在宝宝1岁左右时，处于学步期，脚部稳定性差。3~6岁的孩子，脚底脂肪逐渐消退，脚掌掌纹慢慢增多，走路稳定性变好，足部骨骼开始骨化，足弓形成，慢慢由扁平足变为正常足。所以，6岁前是孩子脚发育的关键期，但由于足部所有骨骼仍较为柔软，并未完全成型，因此很容易发生弯曲变形。如果在这个阶段给孩子穿二手鞋，会带来很多不利影响。
第一，尺寸。不同宝宝的脚型不同，比如脚面有高有低、有宽有窄等，二手鞋会存在偏大或偏小的问题，特别是运动鞋。偏大不仅起不到保护作用，反而会因为脚在鞋中晃动，冲击力变大而更易受伤；偏小的鞋，既影响脚部发育，还限制宝宝活动的积极性。
第二，弹性。旧鞋子最大的劣势就是鞋底弹性变差，一双鞋子如果弹性不好，就不能很好地缓冲地面对脚掌的冲击力，会造成脚部承担负荷过重，影响足弓发育。
第三，磨损。每个孩子脚型及走路姿势都有差异，所以鞋的磨损地方也不相同，由于宝宝骨骼柔软容易变形，穿二手鞋很可能会让自家孩子复制了别的孩子的脚型与走路姿势，得不偿失。
因此，建议家长最好不要给孩子穿二手鞋。给宝宝挑选鞋子时，可从以下方面参考：
1.大小合脚。有些家长为节省开支，给孩子买鞋喜欢买大一码，多穿些时间，这种做法非常不可取。孩子穿大鞋子走路，脚得不到有效固定，会影响走路姿势甚至造成脚部发育畸形。选鞋时，在脚尖部分按一下，如果有空间，应减小一码。
2.软硬适中。鞋子过软会使双脚得不到支撑，容易养成不良的走路姿势，甚至扭伤脚踝。太硬的鞋子缓冲性差，穿久了脚会疲劳。建议买鞋底弹性好、后帮能包裹脚踝的鞋子，支撑性强。（胡珍）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn