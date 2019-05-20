多敷面膜、多清洁、多防晒……春季护肤躲开这些误区

北方的春季延续了冬季的干燥，在气温上升的同时，还有花粉、柳絮、风沙来“捣乱”，不少女性一到春天脸上就容易过敏，整张脸又红又痒。那么，在春季这个容易过敏的季节，面部护理需要注意哪些问题？有哪些护肤误区需要避免？

误区一：过度清洁。首都医科大学附属北京友谊医院皮肤科主治医师徐宏俊指出，过度清洁是春季护肤常见的误区。不少人认为春季风沙大，就应频繁清洁皮肤，但这会导致皮肤角质层变薄，不仅会降低皮肤抵抗力，造成皮肤敏感，还可能造成毛孔粗大。徐宏俊建议，在一般情况下每天清洁1至2次，晚上用洁面乳清洁，早上用清水清洁即可。

误区二：频繁更换护肤品。很多人认为换季了，化妆品也需要更换，特别是护肤品，其实这并没有科学依据。皮肤对护肤品的适应需要一个过程，如果频繁更换会降低皮肤对外界变化的抵抗力，特别是对于敏感型肌肤而言，会增加其过敏发生的可能性。如果一定要更换护肤品，建议不要同时替换整套护肤品，而要小范围地逐步更换。

误区三：每天都敷面膜。有一种说法称，春季皮肤容易干燥就应该多敷面膜，其实这也是不可取的。敷完面膜后，皮肤虽然摸起来非常水润，但这只是皮肤角质层过度水合的结果，简单来说就是皮肤的角质层“喝”水“喝”多了，这会加快角质层脱落，从而降低皮肤对外界的抵抗能力，出现发红且敏感性增高。徐宏俊建议，面膜每周敷2至3次即可。

误区四：重复涂抹护肤品。春季护肤要做好保湿和防晒，但应注意不要因此而增加皮肤负担。很多保湿护肤品功效都差不多，无须重复擦涂。

此外，针对防晒产品的使用，徐宏俊表示，春季紫外线并不强烈，长期在室外活动的人群才需进行补涂，而长期处于室内的普通人群每天涂1至2次，选择SPF值在30至50之间的防晒产品即可。有化妆习惯的人群，也要注意尽量选择轻薄一些的粉底或粉底液。

徐宏俊提醒，面部过敏的成因非常复杂，如果出现了严重的红肿、瘙痒、疼痛等症状一定要及时就医，只有找到过敏原因才能对症下药。（明文）