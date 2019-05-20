青蛙尾巴再生的新型细胞找到

据物理学家组织网近日报道，青蛙的尾巴会再生吗？这是一个困扰了人们2000多年的谜团。现在，英国科学家发现一群特殊的皮肤细胞“再生—组织细胞”，可以帮助青蛙的尾部再生。这一新研究发表于近日出版的《科学》杂志上，不仅有助于解释上述重大谜团，也提供了如何在哺乳动物组织中实现这种能力的线索。

早在公元前4世纪，亚里士多德就观察到，有些动物的尾巴在截肢后可以重新长出来，但支持这种再生潜力的是何种机制？我们仍知之甚少。

现在，剑桥大学英国癌症研究所的科学家使用“单细胞基因组学”，开发出一种巧妙的策略，揭示出蝌蚪尾巴再生时不同细胞的变化。具体来说，“单细胞基因组学”使他们可以在单个细胞的分辨率下，跟踪整个生物体或组织中哪些基因被打开（被表达），因此能基于细胞对活跃基因的选择，详细区别不同的细胞类型。

借助这项技术，肯·阿兹特金和汤姆·希科克分析了与非洲爪蛙受伤后再生有关的细胞。

希科克说：“蝌蚪的尾巴一生都可再生，但在发育的精确阶段，有两天它们会失去这种能力。我们利用这种自然现象，厘清了蝌蚪体内哪些细胞能再生，哪些细胞不能再生。”

他们发现，干细胞的再生反应由表皮（皮肤）细胞的一个亚群体——再生—组织细胞（ROCs）“精心策划”。

阿兹特金说：“这个令人惊讶的过程在我们面前徐徐展开：在尾部截肢后，ROCs从身体向伤口迁移并分泌一系列生长因子，协调组织前体细胞的反应。然后，这些细胞一起工作，让尾巴再生，而且，再生出的尾巴拥有正确的尺寸、图案和细胞组成。”

该研究共同作者本杰明·西蒙斯教授说：“了解使一些动物能够再生整个器官的机制，是了解能否在哺乳动物组织中重新唤醒和利用类似现象的第一步，这对临床应用具有重要意义。”

总编辑圈点

生命在数亿年的自然选择中，进化出很多神奇的能力，比如强大的嗅觉、听觉、辨识方向的能力，青蛙尾巴可以再生也属于其中一种。值得指出的是，我们不能满足于仅了解这些表面现象，而应揭开这些神奇能力背后的机制，深入到细胞、基因层面探寻谜底。这样既有助于加深对生命机理的认知，也可能有益于未来的医学应用。