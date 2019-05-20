Q:

我和男友相处两年，再过3个月就要结婚了。按说我应该高兴才对，但却怎么也高兴不起来，想起来就觉得烦。

我家在城市，父母都是干部，他家在农村，父母是农民。我和他感情一直很稳定，结婚后也暂时不会和他父母住在一起。但我仍然担心和他父母的相处问题。他父母说的家乡话我听不懂，生活习惯也不一样，价值观也不同。

刚开始和他恋爱的时候，就有很多人提醒我，要门当户对，否则会和对方家人产生很多矛盾。但那时我并不觉得这是个问题。可是走到现在，开始谈婚论嫁了，我真的担忧了，常常很烦躁。尤其是近期，越接近我们商定的领证的日子，我们就越容易吵架，莫名其妙的理由也能吵起来。以前我们吵架，他都会让着我，但近来一旦吵架，他都不肯让步。这让我越想越气。尤其这周，情绪很低落，做事也集中不了注意力，喜欢发脾气。早知道这样，我为什么会答应和他结婚呢？这种糟糕的状态会影响到我的工作和婚后生活吗？我该怎么办？

陈婧

A:

陈婧，你好：

你的情况属于较为典型的婚前焦虑，是结婚双方自由个体生活转入契约式生活过程中所必然的情绪困惑问题。婚前焦虑是对自身及其配偶所形成的关系的担忧和顾虑，害怕和担心婚姻以及家庭方面的压力，包括潜意识存在的，以及现实客观存在的方方面面。例如：对家庭相处问题的担忧，对婚姻中夫妻生活的担忧，对生育下一代的担忧等等。

目前看来，你最为忧虑的是婚后生活及与城乡差异显著的男方家人相处问题，并且这种观念深受你周围人言行的影响，因此你产生了对婚姻生活不能如愿的担忧、焦虑等负性情绪，在这种负性情绪的干扰下，你的思维逻辑处于一种相对混乱的状态之中。

首先，你要意识到，新家庭的诞生，不仅仅是爱意绵绵的新婚生活，同时也意味着责任和负担的加重，意味着双双要为家庭尽力尽责，尽自己做丈夫或妻子的义务。但是不要由于结婚而给自己过多压力，要放松心情，可以通过运动或听音乐的方式自我减压，缓解焦虑状况。

其次，在婚礼举办前期，应当更多和好朋友以及家人交流，把自己的顾虑说出来，通过讨论的方式消除内心的胆怯，同时针对婚后生活的安排和设想与对方多沟通，保持心境平和，尽快恢复正常的生活状态。

最后在婚事的操办上，提前有个大方向。比如举办多大规模的婚礼、采取什么形式等等，可以把婚前需要准备的事情列个清单，双方做好分工，这样会比较清楚。

婚姻是美好的，但婚后也不可避免会有各种各样的问题出现，在磨合中寻找到适合你们的交流方式，是婚姻的必修课。认真对待，做好这个功课，会对今后的婚姻生活有益无害。（本期做客专家：高级婚姻家庭咨询师 王松林）