多维情感模式有哪些？

这些年婚恋咨询做得越多，越能理解多维的情感模式：

一种是情感满足型。彼此是两情相悦，相看不厌。那就好好珍惜并享受这份美好的感受，把这份情感的能量也迁徙到工作和自我成长中。祝福这份感情长存，不无事生非。若有无常，你也能凭借自己的能量满足自己对美好的渴求。

另一种是功能作用型。虽然对情感不满意，但是琢磨是孩子的亲爹或亲妈，两个人一起还贷压力小些，他（她）干家务也挺好的，就凑合过吧。有什么用什么吧，用什么就知足吧。

第三种是符号显示型。有的人配偶家务不做，钱不交，亲密行为拒绝。但他（她）不离婚的理由是：我希望是个已婚身份，不然社会压力大，再择偶也没动力。嫌麻烦，有胜于无啊。

婚姻关系是流动的，我们每个人都无权评价别人的婚姻。冷暖自知，自己多供暖。（知名心理咨询师，婚姻家庭指导师 梁朝晖）