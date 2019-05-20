那天，我和老公因琐事大吵一架。我觉得他一点也不关心我，心里压根就没有我，一气之下摔门而出。

走在大街上，老公并没有追上来，我越想越气，于是用微信发了一条消息给他：“你让我对婚姻生活感到非常绝望，我们离婚吧！”消息发出去后，怒气似乎消去了一大半，忽然觉得，为了一点鸡毛蒜皮的小事提离婚，实在有些冲动了。于是我赶紧点了“撤回键”，把消息及时撤了回来。没想到，老公随即发了条消息过来：“微信上的消息，发出去后还能被撤回。但我们如果离婚了，就再也回不去了。我们的婚姻一旦被‘撤回’，从此我们就形同陌路了。婚姻承载着彼此一辈子的爱和责任，不应该闹了点别扭就想着离婚。倘若你的心里不给婚姻留一个‘撤回键’，那该多好！”

仔细想想，老公的话不无道理。婚姻不留“撤回键”，感情便不会悄然溜走。想到这，我赶紧返回家中，郑重地向老公道歉，我们和好如初。

朋友小姣，恋爱那会儿，时常把分手挂在嘴边，结婚后，更是三天两头闹离婚。“离婚”成了她的口头禅，成了她逼迫爱人改掉缺点的秘密武器。他对工作不思进取时，她说：“难道你想要我跟你过一辈子穷日子吗？离婚！”他对生活安于现状时，她说：“你看看别人家，买房买车的，你就知道穷乐呵，这日子越过越没劲，离婚！”他对她不够细心，不够关心时，她说：“是你说爱我，我才嫁给你的，你为什么却不懂得珍惜！离开了你，我只会过得更幸福！离婚！”终于，他感到身心俱疲，同意离婚。

刚离婚时，小姣感到了前所未有的自由和舒适。但没过多久，她却开始觉得心里空落落的。生病时，再也没有人在床头嘘寒问暖；每天下班回家，也没有热腾腾的饭菜在等着她……她开始想念跟他在一起的日子。

婚姻是一辈子的承诺，不要给婚姻留着一个“撤回键”，一吵架就想着离婚，觉得还可以撤回到单身，这样做只会两败俱伤。

婚姻就像是一条船，只有承载着爱情和责任，包容和理解，才能抵达幸福的彼岸。好好经营婚姻吧，不给婚姻留下“撤回键”的机会，幸福的感觉才能延绵而长久。（贾贤莉）