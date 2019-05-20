韩未婚女性择偶标准:希望男方月入超1.7万

据韩联社报道，韩国保健社会研究院日前发布的一份报告显示，逾七成未婚韩国女性择偶的月薪标准为300万韩元（约合人民币1.74万元）以上，六成未婚韩国男性认为自己的月薪达到这一数额才会考虑结婚。

保健社会研究院针对25周岁～39周岁的3002名未婚男女进行相关调查。结果显示，74.2%的女性受访者希望男方月收入300万韩元以上。60.8%的男性认为本人月入300万韩元以上才适合结婚，但女性的这一比例仅为32.2%。

受访者回答的结婚适龄期为男性32.7岁、女性31.4岁。对于适合结婚的本人工资水平，42.2%的男性回答300万～400万韩元，占比最高。在女性受访者中，选择200万～300万韩元的占比最高，为53.5%。

在对方收入水平问项中，48.8%的未婚男性选择200万～300万韩元，占比最高。未婚女性中，选择300万～400万韩元的占比最高，为44.3%。