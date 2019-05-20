二氧化碳浓度史上最高，会带来什么

现在探测到二氧化碳的浓度，已经达到人类出现后的最高点。这一事实，已足以让所有人警觉。在生产和运输上减排，倡导和坚持绿色生活，已经刻不容缓。

日前，美国国家海洋和大气管理局（NOAA）莫纳罗亚气象台的传感器监测到一个惊人数据。大气中的二氧化碳（CO2）浓度已经超过415ppm，即二氧化碳质量超过整个大气质量的41.5%，创造了有史以来的最高纪录。

对此，气象学家埃里克·霍尔萨斯表示，“这不仅是有记录的历史中的第一次，也不仅是一万年前农业文明出现后的第一次，而是数百万年前人类出现后的第一次。我们从未见识过这样的地球。”

二氧化碳是温室气体的最主要的成分，对于全球变暖起到了决定性作用。如果大气中的二氧化碳浓度继续保持这一水平，今年夏季可能会非常炎热。

最近，全球气候系统已经发出了警报。俄罗斯西北部的北极海入口附近的阿尔汉格尔斯克（有35万人口的城市）在5月11日的气温达到了29摄氏度，高出往年平均气温近17摄氏度，往年平均气温约为12摄氏度。在阿尔汉格尔斯克以东的农村地区科尼亚斯，5月12日气温更高，飙升至31摄氏度，比往年平均温度高出约20摄氏度。

如果这种气温蔓延到世界各地，那么今年的夏季会变得相当难熬。如果没有空调系统和其他降温设施，滚滚热浪会给人们带来不小的麻烦。

与此同时，值得我们警惕的是，大气中的二氧化碳浓度攀升至历史最高，这或许会对海洋生态系统造成破坏。

海洋对于吸收大气中的二氧化碳至关重要，而且海洋在吸收二氧化碳方面具有循环作用。研究发现，近30年来，碳吸收的重点主要在北大西洋，其海面像一块巨大的海绵，吸收了大量的化石燃料产生的二氧化碳。

当今年和最近几年的二氧化碳再创新高之时，海洋吸收的二氧化碳也会增多，从而导致海水的酸化增强，这可能会导致海洋中大量鱼虾死亡。

全球二氧化碳创下历史新高，以及相应地可能造成持续高温是谁的责任？

既往的研究表明，主要责任在人。

由于人口急剧增加，工业迅猛发展，人们呼吸产生的二氧化碳，以及煤炭、石油、天然气燃烧产生的二氧化碳，远远超过了过去的水平。再加上森林砍伐增多，大自然吸纳二氧化碳的能力减少，因而大气中的二氧化碳越来越多。

2018年10月8日政府间气候变化专门委员会（IPCC）在韩国仁川发布了新报告（第6次报告）。该报告称，全球升温可能在2030年至2052年间的某个时刻升高到工业化前水平以上1.5摄氏度。

如果这样，其后果是陆地上将出现更多酷热天气。在高海拔、东亚和北美东部等地区，将出现更多极端风暴；预计到2100年，海平面将上升26-77厘米，造成更多人的生存危机；破坏全球陆地上约6.5%的生态系统，增加许多昆虫、植物和动物灭绝的风险。

现在，二氧化碳质量超过整个大气质量的41.5%，是数百万年前人类出现后的第一次，这是否意味着地球升温到超过工业化前水平以上1.5℃会早于2030年到来呢？面对这个问题，可能只有继续观察才能下结论。

虽然在二氧化碳浓度增高引起全球气候变暖这一点上，一直以来各方都有不同的观点。但是，现在探测到二氧化碳的浓度，已经达到人类出现后的最高点。这一事实，已足以让所有人警觉。在生产和运输上减排，倡导和坚持绿色生活，已经刻不容缓。

□张田勘（科普作家）