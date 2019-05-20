北京编写狂犬病科普读本

狂犬病是一种病死率几乎为100%的急性人畜共患病，全球范围内99%的狂犬病由犬传播。昨日，新京报记者从北京市农业农村局了解到，北京推进狂犬病防控知识进校园，针对小学低年龄段（2-3年级）学生群体，推出了兼顾知识性和趣味性的科普读本——《狗，我们的小伙伴》。

该书从孩子的视角出发，教育孩子读懂犬只的行为特点，了解与动物相处的安全准则，并学会如何做一名负责任的宠物主人。北京市农业农村局相关负责人表示，开展狂犬病防控知识进校园科普宣传活动，一方面可加强学生群体对狂犬病知识的了解，提高自我保护意识；另一方面，引导孩子践行“文明养犬，做负责任小主人”的理念。

据国家卫生健康委员会数据显示，2017年，我国共上报狂犬病死亡病例502例，2018年降至422例。新京报记者 陈琳