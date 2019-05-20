连续三年财务造假 谁曾坐庄康美药业

距离康美药业近300亿资金不翼而飞不到20天，康美药业财务造假的实锤落下。

5月17日，证监会通报对康美药业调查的进展表示，现已初步查明，康美药业披露的2016年至2018年财务报告存在重大虚假，一是使用虚假银行单据虚增存款，二是通过伪造业务凭证进行收入造假，三是部分资金转入关联方账户买卖本公司股票。

“重大虚假”第一个后果，是康美药业将戴帽“ST”并停牌。财务造假被坐实之后的5月17日晚间，康美药业发布公告称，股票将在5月20日停牌一天，21日股票简称由“康美药业”变更为“ST康美”。

与此同时，康美药业的合作对象正中珠江会计师事务所因涉嫌未勤勉尽责被证监会立案调查，已经遭遇多家上市公司的拒绝继续合作。

此前的4月30日至5月13日，康美药业出现7次跌停。截至5月17日，康美药业股价收盘6.64元，对应总市值只剩下330亿元。此前其最高市值曾达千亿。

记者注意到，此前康美药业曾被报道“存贷双高”，而公司当时称之为不实报道，公司将保留法律追究的权利。从2016年财务造假到被查的2018年底，控股股东不断质押，同时公司也频频借款。

股民：没想到大公司会财务造假

“我们散户能看到什么东西呢？想着这么大的公司都不可能有这种事情（财务造假）发生的，想不到最后这样，很伤心。”一位来自上海的投资者项先生表示，自己在2016年以15元的均价买了康美药业股票，到现在一股都没有抛，现已将自己购买康美药业股票材料提交给律师。

另一位范先生对新京报记者表示，自己在2018年10月份用100万左右的资金购入康美药业股票，当时买入后第二个交易日康美药业就跌停，自己也选择止损卖出，“这种大市值的股票遇到跌停板感觉不太正常，就‘割肉’了。”

上海市东方剑桥律师事务所证券索赔吴立骏律师认为，康美药业信息披露违法违规的问题直接指向涉财务造假，并已经使得股价异常下跌，凡是在2018年12月28日收盘时持有康美药业股民或15康美债债民可加入索赔。

吴立骏透露，目前已经征集到上百位索赔股东，涉及金额超过千万元。

5月17日晚间，康美药业在提示公告中致歉表示，“经公司自查，因公司治理、内部控制存在缺陷，资金管理、关联交易管理等方面存在重大缺陷”，“向广大投资者致以最诚恳的歉意”。

这样的致歉在康美药业被调查前已经有过一次。5月1日凌晨，马兴田签发了一份对股东的致歉信，将公司出现的问题归结到“由于过去快速发展而带来的内部控制不健全”。

回顾二十天前的4月29日，康美药业对2017年报中的22项财务数据进行调整。在2018年年度报告中对2016年度、2017年度报告中的营业收入、净利润等主要会计数据调整。

其中，无论是康美药业虚增的银行存款资金还是营业收入等，均被公司称作“财务差错”。当时康美药业的实际控制人马兴田还对媒体的质疑回应称，“财务差错和财务造假是两件事。”

直到证监会的披露才揭穿康美药业的谎言。

康美药业此前被媒体报道存在“货币现金高、存贷双高、大股东股票质押比例高和中药材贸易毛利率高”等相关内容，2018年10月17日，公司对此回复称，对于近期媒体未经核实的不实报道，公司将保留法律追究的权利。

公司当时对货币现金高等质疑回复称，根据公司发展战略规划，新增的项目投资、产业并购和中药材贸易等对货币资金和融资规模的需求都非常大。公司是一家民营企业，传统的融资渠道比较单一、银行长期资金的融资难度极大，而公司部分投资项目规模较大、回收期较长，为保障未来业务拓展的需要，公司必须不断地保持融资节奏，并维持与金融机构长期稳定的战略合作关系。根据公司的业务发展战略，在业务拓展的边际收益高于理财投资回报的情况下，公司会有计划地保持融资的规模并且保持资金的流动性，而不会将货币资金用于理财投资。

造假这些年，大股东高比例质押，上市公司频举债

被称作中药概念龙头的康美药业成立已经有二十多年的历史，上市时间超过18年。2013年的年报中，已经被描述为“首次进入中国企业500强，连续8年上榜中国制药业百强”。

当时的康美药业，在2010年以来的现金流均呈现正常上涨态势。截至2013年年底，普宁中药材新专业市场、未来康美（亳州）华佗国际中药城有限公司二期项目、普宁中药材专业市场项目、安国中药材专业市场项目等均在进行。

2014年、2015年康美药业的营业收入和净利润在增长，营业收入分别达到了159.49亿元、180.66亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为22.85亿元、27.56亿元，同比增长超20%。

不过，2014年度，康美药业经营现金流量与业绩背离。根据康美药业此前发布的年度报告，公司2012年、2013年、2014年经营活动产生的现金流量净额分别为10亿元、16.74亿元、11.32亿元，在2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比下滑32.37%。到了2015年度，公司经营活动产生的现金流量净额只有5亿元，同比下滑55.06%。

到了2016年2017年，其经营活动现金流净额和业绩（归母净利润以及营收）表面上维持了靓丽的双增长，而这背后是“销售商品、提供劳务收到的现金”出现了多计10.3亿的等一系列现金相关的“会计差错”，以及两年虚增158亿营收。

其实，2016年、2017年、2018年，公司经营活动产生的现金流量净额已连续转为负值，分别为-23亿元（更正后）、-48.40亿（更正后）和-31.92亿，经过调整后，2016年其归母净利润也下滑了33.26%。

造血能力严重恶化的康美药业却出现了货币资金的高企，货币资金科目由2015年末的158.2亿元增至2016年末的273.3亿元，更正前，其2017年末的货币资金高达341.5亿元。

正是从经营活动现金流恶化的2016年起，根据证监会披露，康美药业在财务报告中出现重大虚假陈述。

货币资金虚高背后，记者注意到，公司近年来融资不断，公司2014年5月曾公告称“拟非公开发行不超过6000万股优先股，募集资金不超过人民币600000万元”。2015年12月，其公告称，要非公开发行股票的数量不超过523594050股，募集资金总额不超过81亿元。

到了这两年则包括发行短期融资券、中期票据等。

上述融资除了2016年完成的1次定向增发外，其余均是举债融资。仅2016年度，康美药业就发行3笔短期融资券，金额共计75亿元；2017年度发行中期票据或短期融资券共6笔，涉及金额110亿元；2018年度通过发行中期票据或短期融资券超过180亿元。

值得注意的是，上述康美药业直接融资的主承销商，包括广发证券、建设银行、交通银行等。

2014年度，康美药业遭投资者向证监会举报回购股份信息披露违法、土地资产财务造假时，广发证券也在举报中被认为涉嫌出具核查意见包庇康美药业财务造假等问题。当时证监会做出回复“申请人所反映问题与事实不符”。广发证券如此受关注的原因，是康美药业与其十几年的密切往来。2019年1月，广发证券公告称，董事会同意公司及其全资子公司广发乾和以合计不超过15亿元的价格，分别收购康美药业持有的广发基金9.458%股权以及普宁信宏持有的广发小贷22%股权。根据公开信息，广发基金成立于2003年，由广发证券控股，许冬瑾为广发基金董事，马兴田和许冬瑾夫妇控制的康美药业、普宁信宏均为广发证券关联方。康美药业和广发证券在业务合作上十分密切。康美药业上市的首次公开发行，此后的3次增发募集资金，均为广发证券做主承销商。在康美药业发行债券等融资中，广发证券也多次做康美药业的主承销商。此外，广发证券也曾认购康美药业发行的优先股股份。

出现上述虚假陈述状况直至被立案调查的2018年，公司控股股东在不断质押手中股份，2017年3月23日，控股股东康美实业累计质押其持有的本公司股份总数为1339714083股，占其持有本公司股份总数的86.59%。而到了2018年11月29日，康美实业累计质押其持有的本公司股份总数为1629349163股，占其持有本公司股份总数的99.53%。

康美实业曾为“炒股能手”

而康美药业资金消失的背后，是数十亿资金流向了关联方。

在证监会通报中，这些资金“转入关联方账户买卖本公司股票”。康美药业公告披露：根据公司前期披露的年报及其附属文件，并经公司核查，公司与相关关联公司存在88.79亿元的资金往来，该等资金被相关关联公司用于购买公司股票。

根据康美药业公告，报告期末应收大股东及其关联方非经营性往来款88.79亿元，其中期初余额57.14亿元，2018年新增35.95亿元。上述依然占用康美药业88.79亿元的公司，为普宁市康淳药业有限公司（以下简称：普宁康淳）、普宁康都药业有限公司（以下简称：普宁康都）与康美药业的关系均显示为“其他关联关系”，两家公司截至报告期末分别仍占用康美药业32.5亿元、56.29亿元。

去年11月末多只广东股联动闪崩，其中包括康美药业，当时据市场人士分析，上述多只闪崩的广东本地股存在“被坐庄”的嫌疑。谁曾坐庄康美药业，现在已指向上述公司。

根据去年11月29日公告，康美药业背后的控股股东康美实业也活跃于一级和二级资本市场。据公告披露，康美实业主要投资方向包括一级市场及参与二级市场定增，目前持有上市公司蓝盾股份、普邦股份等公司股权，投资回报率较高。

记者发现，康美药业实际控制人马兴田夫妇关联的信宏实业、信宏资产、博益投资3家公司成为马兴田夫妇的投资抓手。2006年，信宏实业曾受让广发证券股权；博益投资还曾投资普邦股份和冀凯股份两家上市公司。

新京报记者 李云琦