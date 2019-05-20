全球一年“胖死”280万人——科学认识肥胖

根据国际医学杂志《柳叶刀》发布的最新数据，中国有9000万肥胖人群，其中1200万属于重度肥胖，居全球首位。早前，世界卫生组织指出：超重和肥胖是全球引起死亡的第五大风险，全球每年“胖死”的人至少达280万人。肥胖已经成为严重的社会问题，科学减重刻不容缓。

5月11日是“中国肥胖日”。为科学认识肥胖，帮助更多胖友找到有效的体重管理方案，中日友好医院联合强生医疗开展了肥胖科普活动。

“仅仅认识到肥胖是一种疾病仍远远不够。”中日友好医院普外科副主任孟化教授在接受经济日报记者采访时表示，应该认识到减肥是一种艰难的、长期的、科学的治疗。要控制体重，需要长期控制能量摄入，加强运动锻炼，必要时可在医生指导下配合药物治疗，对重度肥胖者还可开展手术治疗。

很多人都遭遇过“减肥—复胖”的噩梦，最终无奈接受了身体肥胖的事实。“其实，可能这还真不能怨你，一切要从广为国际医学界采纳的‘调定点’理论说起。”孟化介绍，调定点是维持身体正常运转的节点，好比我们的体温被调定点控制在37摄氏度左右，一旦超过或低于这个调定点身体就会生病。而体重也有一个固定的调定点，用来调节饥饿感与新陈代谢，让体重维持稳定。但有些肥胖朋友的调定点天生就比别人高，即便在人工调节下（运动与节食），调定点仍然会跑偏跑高，因此会导致身体再次“复胖”。这就是为什么许多朋友想尽办法，最后仍无法逃脱“重复肥胖”的原因。

调定点让我们的体重保持在稳定范围内，但它是一条单行线——一旦上调就很难降低。而现代生活方式带来的诸多变化，包括饮食结构、睡眠、压力和生活规律等，都会刺激调定点上升，引发“重复肥胖”。更不幸的是，依靠生活方式、饮食结构的改变，或者药物的干预，对于调定点的改变收效甚微。而单纯依靠节食更无法降低调定点——如同我们都需要呼吸，憋气一小会儿可以，但不能一直憋下去；同理，刻意节食可能在短期内见效，一旦恢复之前的饮食方式，体重必然会反弹。但科学家也带来了好消息：减重手术能改变调定点。减重手术通过减少食物的摄入与吸收，从而减少能量的摄取与糖代谢负荷，降低患者体重，并可减少由于单纯性肥胖脂肪堆积所造成的胰岛素抵抗；而胃肠道重建后改变了激素的分泌，又可改善糖代谢。

那么，减重手术作为一种微创手术，它的安全性是否有保证？

孟化介绍，目前较为有效的微创解决方案有两种：一是袖状胃切除术。其原理是减少胃容量、降低刺激产生饥饿感的荷尔蒙分泌，俗称“胃变小了”。二是胃旁路术。它是通过改变胃肠道结构、关闭部分胃功能、减少胃空间和小肠的长度来实现的，俗称“吸收少了”。

这两种解决方案具有创伤小、出血少、痛苦轻、恢复快、疤痕隐蔽、并发症少等特点。当体重减轻后，患者的身体、情感健康等方面都会有不同程度的改善。