朝阳医生万米高空抢救发病旅客

近日，在北京飞往以色列的航班上，一位老人突发心绞痛，生命危在旦夕。紧急时刻，舱内惟一一名医生——北京市第一中西医结合医院副院长侯小兵站了起来，冷静施救。最终，老人转危为安。

5月12日，海南航空公司HU7957航班从首都国际机场准时起飞，飞往以色列特拉维夫。北京市第一中西医结合医院副院长侯小兵就在这架飞机上，他即将赴以色列ASSUTA医学中心，参加由北京医学奖励基金会组织的考察研修项目。

飞机进入平流层后，连日来投入紧张工作的侯小兵也沉沉入睡。4小时后，机舱广播突然传来“机舱中是否有医生，后舱有乘客需要治疗”的声音。也许是出于医生的本能，侯小兵瞬间清醒。他没有一丝犹豫，立即解开安全带，沿着昏暗的过道来到后舱。

“您好，我是一名内科医生，有什么能帮上忙的吗？”侯小兵上前向乘务人员表明身份。座椅上，一位老年女性乘客瘫坐着，旁边围绕着一群焦急的乘客和机舱乘务人员。据同行的家属介绍，这名患者既往有冠心病，刚才在飞机上突然感到胸闷疼痛难以忍受，含了两次硝酸甘油片后，症状缓解不明显。

看到发病旅客面色苍白，语音低微难以听清，双手湿冷，额头冒汗，脉搏微弱难以触及，侯小兵马上为患者复测血压。“血压值为80/60mmHg，脉搏难以触及，考虑为冠心病心绞痛发作，不排除外休克早期表现。”他诊断后立刻让乘务员找出一排四人座位，和家属一起将患者抬到座椅上躺下，并拿来氧气瓶，给她带上面罩低流量吸氧，盖上毛毯保温。

一切准备就绪，侯小兵在患者双侧内关穴点压按揉。一下又一下，侯小兵感到双手酸痛，但一刻未停。约三分钟后，患者轻轻睁开眼睛，甚至能发出微微的声音，表示自己胸闷缓解多了。“她缓过来了！”机舱内的旅客纷纷感叹道。侯小兵也松了一口气，又继续给患者按揉了几分钟穴位。

当时，飞机正飞行在俄罗斯上空。看到患者脸色好转，乘务长询问侯小兵能否继续飞行，降落后是否需要紧急救援。

“老人的情况初步考虑是心绞痛发作，但经过内关穴点压按揉，患者胸闷缓解，双手温度回升，额头冷汗消退，测量结果血压110mmHg，脉搏80次/分,脉搏明显有力，面色红润，患者也表示没有任何不舒服的状况了,暂时没有生命危险，可以继续飞行，有问题随时可以找我。”侯小兵回答了乘务长之后，又嘱咐患者家属注意事项。

看到患者病情缓解，转危为安，侯小兵才返回机舱。此时，他才发现自己因救助患者而满头大汗。有人问他，在飞机上救人怕不怕担风险？他说，救人是医生的本能，那一刻，“来不及想别的，一心想的都是救人。”（通讯员 刘明然 记者 朱松梅）