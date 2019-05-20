居民心理健康综合平台上线
今后，人们用手机或电脑就能足不出户地在线评估自己的心理健康状况，同时还可通过音视频等形式，轻松获得通俗易懂的压力管理与情绪调节方法。18日，北京市科委在首都医科大学附属北京安定医院召开了“居民心理健康测评工具及促进技术研究”重大项目成果推广新闻发布会，北京市居民心理健康综合平台(http://www.bjjmxljk.com/）正式上线供百姓使用。
近年来，各类与心理相关的社会问题频发。抑郁症、焦虑症、睡眠障碍等精神心理疾病的患病率逐年升高，而过去的自我心理健康维护方法已无法满足当下人们的需求。 本市于2015年启动了联合攻关的心理学重点项目《北京市居民心理健康测评工具及促进技术研究》。该项目由北京安定医院马辛教授领衔北京安定医院、北京大学、中科院心理所、清华大学等单位共同承担。
北京安定医院相关专家介绍，居民登录网站进行心理健康测评后，不仅会得到测评整体和分纬度的分数和解释，还会得到自己需要提升的相关技能学习资料，如音视频和科普文章等。居民在进行一段时间练习后，可以再次进行心理健康测评，客观了解自己的改变，从而协助其有的放矢地提升自我心理健康水平。（记者 刘欢）
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